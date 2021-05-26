UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Минске 17-летний подросток покончил с собой из-за дела о митингах – правозащитники

26.05.2021, 17:14
В Минске 17-летний подросток покончил с собой из-за дела о митингах – правозащитники - Фото
Дмитрий Стаховский (фото - Вконтакте)

Вечером 25 мая в Минске покончил с собой 17-летний Дмитрий Стаховский, фигурант уголовного дела об участии в "массовых беспорядках" 9-11 августа 2020 года. Он оставил предсмертную запись на своей странице в соцсети Вконтакте, сообщает беларуский правозащитный центр Весна.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По их информации, подросток прыгнул с 16-этажного здания.

Перед этим он написал пост, в котором объясняет свой поступок уголовным преследованием из-за участия в митингах.

Правозащитники говорят, что Стаховский был сиротой, жил в общежитии. Именно сотрудники этого общежития указали на него как на участника акций протеста, после чего он стал фигурантом уголовного дела.

По данным Весны, днем 25 мая Стаховский был на допросе.

"Виной тому стал Следственный комитет. Уже не секрет, что у меня была уголовная статья 293 ч.2. Если бы на меня не продолжали морально давить, думаю, я бы не решился на такой ужасный поступок как суицид. Но мои силы были на исходе", – написал он во Вконтакте (там он, по данным Весны, зарегистрирован как Дима Меркулов).

  • Эксперты ООН получили информацию о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми в Беларуси, когда их задерживали за участие в мирных акциях протеста против официальных результатов президентских выборов 2020 года. Также известно о шести пропавших без вести.
  • По данным образовательно-социального общественного объединения Звяно, во время протестов в Беларуси по меньшей мере пять человек были убиты и еще семеро находились в критическом состоянии в реанимации.



Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
беларусь александр лукашенко митинги дмитрий стаховский
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 