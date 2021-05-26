В Минске 17-летний подросток покончил с собой из-за дела о митингах – правозащитники

Вечером 25 мая в Минске покончил с собой 17-летний Дмитрий Стаховский, фигурант уголовного дела об участии в "массовых беспорядках" 9-11 августа 2020 года. Он оставил предсмертную запись на своей странице в соцсети Вконтакте, сообщает беларуский правозащитный центр Весна.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По их информации, подросток прыгнул с 16-этажного здания.

Перед этим он написал пост, в котором объясняет свой поступок уголовным преследованием из-за участия в митингах.

Правозащитники говорят, что Стаховский был сиротой, жил в общежитии. Именно сотрудники этого общежития указали на него как на участника акций протеста, после чего он стал фигурантом уголовного дела.

По данным Весны, днем 25 мая Стаховский был на допросе.

"Виной тому стал Следственный комитет. Уже не секрет, что у меня была уголовная статья 293 ч.2. Если бы на меня не продолжали морально давить, думаю, я бы не решился на такой ужасный поступок как суицид. Но мои силы были на исходе", – написал он во Вконтакте (там он, по данным Весны, зарегистрирован как Дима Меркулов).

Эксперты ООН получили информацию о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми в Беларуси, когда их задерживали за участие в мирных акциях протеста против официальных результатов президентских выборов 2020 года. Также известно о шести пропавших без вести.

По данным образовательно-социального общественного объединения Звяно, во время протестов в Беларуси по меньшей мере пять человек были убиты и еще семеро находились в критическом состоянии в реанимации.







Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.