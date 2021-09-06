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Главная соратница Тихановской получила 11 лет тюрьмы в Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2021, 13:17
Главная соратница Тихановской получила 11 лет тюрьмы в Беларуси - Фото
Мария Колесникова и Максим Знак (фото - Zerkalo.io)

Одна из лидеров беларуской оппозиции Мария Колесникова получила 11 лет тюрьмы в Беларуси, ее соратник Максим Знак – 10. О приговоре соратникам кандидата в президенты Беларуси на выборах 2020-го Светланы Тихановской сообщает Zerkalo.

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Как отмечается, Минский областной суд приговорил Колесникову к 11 годам колонии общего режима, а Знака – к 10 годам колонии усиленного режима. Приговор еще не вступил в силу, адвокаты заявили, что намерены его обжаловать.

Оглашение приговора было единственной частью процесса, которая проходила в незакрытом режиме, пишут журналисты. У здания суда выстроилась очередь желающих попасть в суд, но сделать это смогли не все.

Адвокаты говорят, что заключительное слово Знака заняло около трех часов, его не перебивали. Более эмоциональную речь Колесниковой суд несколько раз перебивал, посчитав, что ее пояснения "не относились к обстоятельствам дела". Выход близких и адвокатов из здания суда встречали аплодисментами.

В издании пишут, что режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обвинял Колесникову и Знака в заговоре для захвата госвласти, публичных призывах к захвату госвласти, создании или руководстве экстремистским формированием. Беларуские правозащитники признали их политзаключенными.

  • В 2020-м году в Беларуси не допустили к выборам президента трех оппозиционных кандидатов: Виктора Бабарико (сейчас осужден на 14 лет тюрьмы), Сергея Тихановского (находится под следствием) и Валерия Цепкало (выехал из страны).
  • Их штабы выдвинули единого лидера – Светлану Тихановскую. Вместе с ней вели предвыборную кампанию Колесникова (от штаба Бабарико) и жена Цепкало Вероника. Подконтрольный режиму ЦИК объявил победителем Лукашенко, в стране начались протесты.
  • Тихановская и Цепкало выехали из страны под давлением режима. 7 сентября 2020 года Колесникову похитили, а на следующий день задержали на границе с Украиной. Двое ее соратников уехали в Киев, Колесникова порвала паспорт, чтобы ее насильно не доставили в Украину.
  • 9 сентября оппозиционерку арестовали и доставили в минское СИЗО № 1. В тот же день был задержан Знак, он входил в Координационный совет беларуской оппозиции.
Марк Сировой
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