Главная соратница Тихановской получила 11 лет тюрьмы в Беларуси

Одна из лидеров беларуской оппозиции Мария Колесникова получила 11 лет тюрьмы в Беларуси, ее соратник Максим Знак – 10. О приговоре соратникам кандидата в президенты Беларуси на выборах 2020-го Светланы Тихановской сообщает Zerkalo.

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Как отмечается, Минский областной суд приговорил Колесникову к 11 годам колонии общего режима, а Знака – к 10 годам колонии усиленного режима. Приговор еще не вступил в силу, адвокаты заявили, что намерены его обжаловать.

Оглашение приговора было единственной частью процесса, которая проходила в незакрытом режиме, пишут журналисты. У здания суда выстроилась очередь желающих попасть в суд, но сделать это смогли не все.

Адвокаты говорят, что заключительное слово Знака заняло около трех часов, его не перебивали. Более эмоциональную речь Колесниковой суд несколько раз перебивал, посчитав, что ее пояснения "не относились к обстоятельствам дела". Выход близких и адвокатов из здания суда встречали аплодисментами.

В издании пишут, что режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обвинял Колесникову и Знака в заговоре для захвата госвласти, публичных призывах к захвату госвласти, создании или руководстве экстремистским формированием. Беларуские правозащитники признали их политзаключенными.

Марк Сировой

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