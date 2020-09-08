Беларуские оппозиционеры рассказали, как их с Колесниковой силовики выдворяли из страны

Мария Колесникова на границе порвала свой паспорт и отказалась уезжать, рассказали ее коллеги

Власти Беларуси насильно выдворили членов Координационного совета Ивана Кравцова и Антона Родненкова из страны. Мария Колесникова отказалась покидать территорию Беларуси и порвала свой паспорт. Об этом Кравцов и Родненков рассказали на брифинге в Киеве.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Оппозиционеры рассказали, что накануне их всех задержали силовики и, угрожая открытием уголовного дела, заявили, что Колесникова должна покинуть Беларусь. "Их интересовала прежде всего возможность вывоза Колесниковой за границу. Они это объясняли необходимостью деэскалацией обстановки в стране", - сказал Кравцов.

Изначально силовики рассчитывали ,что Кравцов и Родненков вывезут Колесникову на своем автомобиле. Однако Колесникова, как предполагают ее коллеги, ответила отказом на это предложение, так как в какой-то момент им объявили, что просто вывезут всех из страны.

Их посадили в разные автомобили и кортежем повезли к границе. В Александровке оппозиционеров без всяких проверок документов провезли через беларуский пункт пропуска и остановились на нейтральной территории. Далее они должны были ехать сами в автомобиле Кравцова, рассказали политики.

В нейтральной зоне к ним в автомобиль посадили Колесникову. При этом, по словам активистов, она отказывалась ехать и скандалила с силовиками. Колесникову привели под руки, силой посадили на заднее сидение и заблокировали снаружи дверь. Родненков рассказал, что когда Колесникова в салоне увидела свой паспорт, она тут же схватила его и порвала на мелкие кусочки, после чего вылезла из машины через открытое окно и пошла в сторону Беларуси.

Коллеги Колесниковой назвали ее поступок героическим. Они отметили, что оппозиционерка продолжала сопротивляться действиям силовиков после 12 часов допроса.

После того, как стало понятно, что Колесникова не может без паспорта въехать в Украину, Кравцова и Родненкова попытались снова задержать. Они говорят, что вынуждены были "ударить по газам", чтобы скрыться от преследования. Таким образом им удалось пересечь границу.







Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.