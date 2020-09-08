Беларусь. Оппозиционеров выдворили в Украину насильственно, Коленсикову не смогли - МВД

Замглавы МВД Геращенко также утверждает, что лидера протестов в Беларуси Колесникову тоже хотели выдворить, но это не удалось

Членов Координационного совета оппозиции Антона Родненкова и Ивана Кравцова насильственно выдворили из Беларуси в Украину. Об этом написал в Facebook замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

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"От себя добавлю - это не был добровольный выезд. Это было насильственное выдворение из родной страны", – написал он.

По его словам, лидера оппозиции Марию Колесникову не удалось выдворить, "потому, что эта смелая женщина сделала действия по предотвращению ее перемещения через границу".

"Она осталась на территории Республики Беларусь. Всю ответственность за его жизнь и здоровье несет персонально Александр Лукашенко", - написал он.

Сейчас беларуские СМИ пишут, что Родненкова и Кравцова якобы задержали в Украине. В пресс-центре Госпогранслужбы не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию журналисту LIGA.net.

В Беларуси почти месяц проходят протесты после объявления победителем президентских выборов Александра Лукашенко, который возглавляет страну уже 26 лет. Их пытаются разгонять силовики.

7 сентября Колесникову похитили неизвестные в центре Минска. Она не выходила на связь более 12 часов. Родственники подали заявление в милицию о пропаже.

Сегодня утром Колесникову задержали на границе с Украиной. Родненков и Кравцов границу пересекли.

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Марк Сировой

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