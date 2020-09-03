Лукашенко внезапно уволил главу КГБ и поставил на его место "главного по репрессиям"

Европейский союз признавал нового главу КГБ Беларуси ответственным за репрессии против оппозиции. В этом году Тертель стал персоной нон-грата в Балтии

Президент Беларуси Александр Лукашенко уволил главу Комитета госбезпосности Беларуси Валерия Вакульчика, назначив на его место главу Комитета госконтроля и экс-замглавы КГБ Ивана Тертеля, передает госСМИ БЕЛТА.

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В 2012-м Совет Европейского Союза наложил на Тертеля санкции и признал ответственным за репрессивную работу КГБ против гражданского общества и демократической оппозиции.

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В 2011-м Тертель попал в санкционный список ЕС за силовые разгоны протестующих против результатов выборов в Беларуси в 2010 году. А уже 29 августа 2020-го он вместе с Лукашенко и еще 28 топ-чиновниками РБ стал персоной нон-грата в странах Балтии.

Тертель также входит в состав набсовета Новополоцкого НПЗ "Нафтан". 17 августа он пытался выступить перед протестующими против режима Лукашенко работниками завода, однако те его освистали и закричали: "Уходи!".

Из открытых источников о Тертеле также известно, что он учился в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище, Институте КГБ Беларуси, Гродненском госунивреситете и Академии управления при президенте.

За время карьеры служил в пограничных войсках Беларуси. С 2008 по 2020 год был заместителем главы КГБ. В июне 2020-го был назначен главой Комитета госконтроля (сейчас его должность будет временно исполнять первый зам Василий Герасимов). Также Тертель входил в состав комиссий по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю, по безопасности в экономической сфере при Совебезе Беларуси.

Руководивший КГБ восемь лет предшественник Тертеля, Валерий Вакульчик, назначен секретарем Совета безопасности. Он заменил на посту Андрея Равкова - экс-министра обороны РБ.

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Марк Сировой

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