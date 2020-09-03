Лукашенко внезапно уволил главу КГБ и поставил на его место "главного по репрессиям"
Европейский союз признавал нового главу КГБ Беларуси ответственным за репрессии против оппозиции. В этом году Тертель стал персоной нон-грата в Балтии
Президент Беларуси Александр Лукашенко уволил главу Комитета госбезпосности Беларуси Валерия Вакульчика, назначив на его место главу Комитета госконтроля и экс-замглавы КГБ Ивана Тертеля, передает госСМИ БЕЛТА.
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В 2012-м Совет Европейского Союза наложил на Тертеля санкции и признал ответственным за репрессивную работу КГБ против гражданского общества и демократической оппозиции.
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В 2011-м Тертель попал в санкционный список ЕС за силовые разгоны протестующих против результатов выборов в Беларуси в 2010 году. А уже 29 августа 2020-го он вместе с Лукашенко и еще 28 топ-чиновниками РБ стал персоной нон-грата в странах Балтии.
Тертель также входит в состав набсовета Новополоцкого НПЗ "Нафтан". 17 августа он пытался выступить перед протестующими против режима Лукашенко работниками завода, однако те его освистали и закричали: "Уходи!".
Из открытых источников о Тертеле также известно, что он учился в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище, Институте КГБ Беларуси, Гродненском госунивреситете и Академии управления при президенте.
За время карьеры служил в пограничных войсках Беларуси. С 2008 по 2020 год был заместителем главы КГБ. В июне 2020-го был назначен главой Комитета госконтроля (сейчас его должность будет временно исполнять первый зам Василий Герасимов). Также Тертель входил в состав комиссий по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю, по безопасности в экономической сфере при Совебезе Беларуси.
Руководивший КГБ восемь лет предшественник Тертеля, Валерий Вакульчик, назначен секретарем Совета безопасности. Он заменил на посту Андрея Равкова - экс-министра обороны РБ.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко. После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
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