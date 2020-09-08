Беларусь. Лидер протестов Колесникова c соратниками пересекла границу с Украиной

В Госпогранкомитете не смогли уточнить, выехала Колесникова из Беларуси по своей воле, или же под давлением

Одна из лидерок оппозиции в Беларуси Мария Колесникова, которая вчера была похищена неизвестными, вместе со своими соратниками Антоном Родненковым и Иваном Кравцовы пересекла границу с Украиной. Об этом сообщил TUT.BY официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"8 сентября, в начале пятого утра Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова прошли пограничный контроль в пункте пропуска "Александровка" и убыли в сторону Украины", - сказал он.

В комментарии Радио Свобода Бычковский не смог объяснить, было ли это сделано под давлением.

Читайте также: Лукашенко внезапно уволил главу КГБ и поставил на его место "главного по репрессиям"

В то же время некоторые госСМИ Беларуси пишут, что Родненков и Кравцов "сбежали за границу", а Колесникова "пыталась незаконно покинуть территорию Беларуси", но якобы была задержана на границе.

В Госпогранкомитете не смогли подтвердить это заявления и повторили: контроль прошли все трое.

Таким образом из Беларуси выехали все три лидерки объединенного штаба оппозиции на президентских выборах: Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало.

В Беларуси почти месяц проходят протесты после объявления победителем президентских выборов Александра Лукашенко, который возглавляет страну уже 26 лет. Их пытаются разгонять силовики.

6 сентября в Минске прошел масштабный Марш солидарности. Тысячи людей пришли к резиденции Лукашенко - Дворцу независимости в Минске. Среди демонстрантов была и Колесникова.

7 сентября Колесникову похитили неизвестные в центре Минска. Она не выходила на связь более 12 часов. Родственники подали заявление в милицию о пропаже.

Читайте также: "Террор режима". Тихановская отреагировала на похищения лидеров оппозиции в Беларуси

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.