"Террор режима". Тихановская отреагировала на похищения лидеров оппозиции в Беларуси
Политическая оппонентка Лукашенко заявляет, что террор против оппозиции не запугает людей - и все больше протестующих будут выходить на улицы
Похищения лидеров беларуской оппозиции являются террором, но это не остановит протестующих – и на акции против президента Александра Лукашенко будут выходить еще больше людей. Об этом заявила кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, передает ее пресс-служба.
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"Режим занимается террором, по-другому это не назовешь. Похищение Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова — это попытка сорвать работу Координационного совета (оппозиции, - ред.). Но это нас не остановит. Чем больше они запугивают, тем больше людей будет выходить на улицу", – заявила она.
Тихановская также добавила, что оппозиция продолжит борьбу, будет добиваться освобождения всех заключенных и проведения новых честных выборов.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил возглавлявший страну 26 лет.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Тихановская выехала в Литву. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко и создала Координационный совет для мирной передачи власти, протесты продолжились.
- Сегодня в Минске неизвестные похитили члена президиума Координационного совета Марию Колесникову. На связь также не выходят оппозиционеры Иван Родненков и Иван Кравцов.
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