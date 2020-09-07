"Террор режима". Тихановская отреагировала на похищения лидеров оппозиции в Беларуси

Политическая оппонентка Лукашенко заявляет, что террор против оппозиции не запугает людей - и все больше протестующих будут выходить на улицы

Похищения лидеров беларуской оппозиции являются террором, но это не остановит протестующих – и на акции против президента Александра Лукашенко будут выходить еще больше людей. Об этом заявила кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, передает ее пресс-служба.

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"Режим занимается террором, по-другому это не назовешь. Похищение Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова — это попытка сорвать работу Координационного совета (оппозиции, - ред.). Но это нас не остановит. Чем больше они запугивают, тем больше людей будет выходить на улицу", – заявила она.

Тихановская также добавила, что оппозиция продолжит борьбу, будет добиваться освобождения всех заключенных и проведения новых честных выборов.

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Марк Сировой

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