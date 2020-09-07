"Звук падающего телефона и топот". В Беларуси похитили лидера протестов Колесникову

По словам очевидцев, Марию Колесникову увезли в микроавтобусе в неизвестном направлении, на связь она выходить перестала

Сегодня около 10:00 утра в центре столицы Беларуси похитили члена Координационного совета и главного оратора протестов в стране Марию Колесникову, сообщает TUT.by.

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Все случилось возле Национального художественного музея — неизвестные люди посадили Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении, говорится в сообщении.

По свидетельствам одной из очевидцев произошедшего, она шла впереди Марии, "в какой-то момент услышала звук падающего на асфальта телефона и топот", а когда обернулась, увидела, что неизвестные затолкнули Колесникову в микроавтобус и тот уехал.

Телефон лидера протестов в Беларуси остается доступен, но на звонки она не отвечает. Чуть позже на связь перестал выходить еще один член Координационного совета — пресс-секретарь Антон Родненков. Как отметил юрист совета Максим Знак, он не знает, где сейчас находятся Колесникова и Родненков, связи с ними у него нет.

Кроме этого, связь была потеряна со старшим вице-президентом ЕРАМ Максимом Богрецовым и Иваном Кравцовым — они оба также являются членами Координационного совета.

14 августа Мария Колесникова сказала, что оппозиция будет помнить о "злодеяниях власти" Беларуси и что за насилие просто извинений недостаточно.

20 августа Колесникова заявила, что не будет препятствовать участию Александра Лукашенко в новых выборах.

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Дарья Мостовая

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