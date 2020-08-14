Оппозиция в Беларуси: Извинений нам недостаточно, мы будем помнить о злодеяниях

Оппозиции в Беларуси недостаточно извинений за насилие: она призывает силовиков переходить на сторону народа. Об этом в эфире Еврорадио заявила одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова.

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"Извинений нам недостаточно, беларусский народ будет помнить о тех злодеяниях и насилии, которые совершила власти по отношению к мирным гражданам. Мы не будем отказываться от своих слов: все, кто хотели перейти на сторону народа, приходите – мы вас встретим, мы будем вас защищать", - сказала она.

Колесникова также добавила, что все остальные, кто продолжает совершать насилие над собственным народом, должны понести за это ответственность.

"извиняется чисто по-человечески" перед теми, кто оказался рядом с мирными протестующими, и был немотивированно избит его подчиненными. Вчера глава МВД РБ Юрий Караев сказал , что

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Видео - фрагмент эфира Еврорадио