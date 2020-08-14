Оппозиция в Беларуси: Извинений нам недостаточно, мы будем помнить о злодеяниях

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив

Оппозиция будет помнить о "злодеяниях власти" Беларуси, но намерена защищать тех силовиков, которые перейдут на сторону народа

Оппозиции в Беларуси недостаточно извинений за насилие: она призывает силовиков переходить на сторону народа. Об этом в эфире Еврорадио заявила одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

 "Извинений нам недостаточно, беларусский народ будет помнить о тех злодеяниях и насилии, которые совершила власти по отношению к мирным гражданам. Мы не будем отказываться от своих слов: все, кто хотели перейти на сторону народа, приходите – мы вас встретим, мы будем вас защищать", - сказала она.

Колесникова также добавила, что все остальные, кто продолжает совершать насилие над собственным народом, должны понести за это ответственность.

  • Вчера глава МВД РБ Юрий Караев сказал, что "извиняется чисто по-человечески" перед теми, кто оказался рядом с мирными протестующими, и был немотивированно избит его подчиненными.

Читайте также: Один из задержанных в Минске протестующих рассказал о пытках в милиции: фото

Видео - фрагмент эфира Еврорадио

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: протесты, выборы, беларусь, александр лукашенко, милиция, ОМОН, Мария Колесникова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Украинский бизнесмен бесплатно запустит в космос спутник победителя конкурса
Украинский бизнесмен бесплатно запустит в космос спутник победителя конкурса
Оппозиция в Беларуси: Извинений нам недостаточно, мы будем помнить о злодеяниях
Оппозиция в Беларуси: Извинений нам недостаточно, мы будем помнить о злодеяниях
Испытан самый длинный моноблочный твердотопливный ускоритель для ракеты – видео
Испытан самый длинный моноблочный твердотопливный ускоритель для ракеты – видео
Продовольствие "Заводы Укрспирта стоят 2-2,5 млрд". Как государство продает монополию. Интервью с главой
Суд приостановил взыскание с табачных компаний огромного штрафа АМКУ
FMCG Суд приостановил взыскание с табачных компаний огромного штрафа АМКУ
Ярославский готов привлечь $1 млрд инвестиций в Харьковский авиазавод
Экономика Ярославский готов привлечь $1 млрд инвестиций в Харьковский авиазавод
Популярное
фото/видео
Украинский бизнесмен бесплатно запустит в космос спутник победителя конкурса
Украинский бизнесмен бесплатно запустит в космос спутник победителя конкурса
Оппозиция в Беларуси: Извинений нам недостаточно, мы будем помнить о злодеяниях
Оппозиция в Беларуси: Извинений нам недостаточно, мы будем помнить о злодеяниях 13:00
Испытан самый длинный моноблочный твердотопливный ускоритель для ракеты – видео
Испытан самый длинный моноблочный твердотопливный ускоритель для ракеты – видео 08:53
В Беларуси из СИЗО начали выпускать задержанных, они говорят о пытках: видео
В Беларуси из СИЗО начали выпускать задержанных, они говорят о пытках: видео 07:21
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 