У Лукашенко отреагировали на обвинения в узурпации власти

Сразу два высокопоставленных беларусских чиновника появились на провластных телеканалах с реакцией на критику действий Лукашенко против беларусов

Председатель Совета республики Наталья Кочанова в своем обращении к беларусам заявила, что "выборы состоялись", протестующие занимаются "самоуничтожением", но Александр Лукашенко якобы поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни. Об этом она сказала в эфире телеканала Беларусь 1, сообщает TUT.by.

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Кочанова сказала, что "народ сделал свой выбор", а протесты - это "беспрецедентная попытка разрушить мирную жизнь и разделить общество".

"Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", - сказала она.

По словам чиновницы, "сейчас идет интенсивная работа в этом направлении". Власти якобы уже выпустили более тысячи человек "под обязательство о неучастии в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние — переданы под расписку родителям".

"Очевидно, что всем нам не нужна драка, не нужна война. Минск всегда был тихим и спокойным. Давайте прекратим самоуничтожение. Мы не должны разрушать собственными руками все, что создали за годы независимости нашей страны", - сказала глава Совета республики.

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В то же время министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ заявил, что "извиняется чисто по-человечески" перед теми, кто оказался рядом с мирными протестующими, и был немотивированно избит его подчиненными, сообщает Интерфакс-Украина.

"Перед теми, кто оказался рядом и не ушел вовремя и не успел вовремя отскочить. Перед этими людьми, которым досталось, за это, как сейчас говорят, насилие я, как командир, как начальник хочу ответственность взять на себя, должен взять на себя. Извиниться чисто по-человечески перед этими людьми", - сказал Караев.

Тем временем на многочисленных видео зафиксировано, как силовики целенаправленно нападают не только на мирных протестующих, но и на случайных прохожих или проезжающие мимо автомобили. Они, как видно на кадрах, жестоко избивают людей, проникают в их автомобили и, по словам жертв, не возвращают незаконно изъятое имущество. Задержанных жестоко пытают в отделениях милиции.

Также беларусы приводят вопиющие факты фальсификаций при подсчете голосов на выборах президента Беларуси.

Беларусские выборы критикуют в США Евросоюзе . Лукашенко и его окружению угрожают санкции за фальсификацию выборов и применение насилия против мирных протестующих.

Вадим Ребрина

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