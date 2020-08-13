Рабочие протестуют против Лукашенко и грозят остановкой предприятий: видео

Рабочие требуют прекращения насилия силовиков против мирных граждан и проведения честных выборов

В Беларуси рабочие ряда государственных предприятий провели акции протеста с требованием к власти остановить насилие силовиков против беларусов и провести честные выборы президента. К ним присоединились медики. Об этом сообщают беларусские СМИ и оппозиционные Telegram-каналы.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Началось все с сообщения о забастовке на предприятии, которое называют одним из символов страны, - Белорусском автомобильном заводе в Жодино (БелАЗ). Сотни рабочих скандировали "Уходи!" в адрес Александра Лукашенко, требовали честных выборов и объявления общенациональной забастовки.

На другом крупном предприятии – Минском автомобильном заводе – рабочие также вышли, чтобы показать свое несогласие.

К акции присоединился Керамин — крупное предприятие по производству строительных материалов.

Telegram-канал Мая краіна Беларусь сообщает, что забастовку начали и сотрудники минского завода Интеграл.

Рабочие Минского тракторного завода, одного из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире, скандируют в адрес Лукашенко "Уходи!".

Канал NEXTA опубликовал требования рабочих МТЗ: остановить милицейское насилие, вывести силовиков с улиц, освободить всех задержанных за последние дни, провести честные выборы президента.

Работники Гродно-Азот убеждены, что большинство беларусов проголосовали за Тихановскую.

ГродноЖилСтрой также выражает свое возмущение. К протестующим даже вышел руководитель.

Еще одно гродненское предприятие – Белкард – прекратило работу.

Также около 200 медиков Больницы скорой помощи в Минске вышли на протест.

TUT.by сообщает, что некоторые медики больницы скорой помощи держали в руках белые розы и красные гвоздики, а также плакаты со словами "Свободу свободным людям", "Нет жестокости", "Врал про ковид, врет и про выборы".

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Режим Александра Лукашенко объявил о своей победе. Оппозиция в лице Светланы Тихановской результат не признала . С того дня по всей Беларуси идут протесты , столкновения с силовиками и забастовки .

забастовки Ведущие и журналисты Беларуси уволились с государственных телеканалов в знак протеста из-за насилия против демонстрантов.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.