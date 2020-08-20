Протесты в Беларуси. Оппозиция не будет препятствовать участию Лукашенко в новых выборах
В оппозиции считают, что президент Беларуси Лукашенко проиграл выборы "даже с фальсификациями" и сам не будет участвовать в новой электоральной гонке
Оппозиция намерена провести осенью повторные выборы в Беларуси, при этом она не будет препятствовать участию в них действующего президента Александра Лукашенко. Об этом рассказала в комментарии Интерфакс-Запад одна из лидеров штаба оппозиции Мария Колесникова.
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"Мы видим, что, даже обладая административным ресурсом, даже с грубейшими фальсификациями, он проиграл. Мы исходим из того, что каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие в выборах, никаких препятствий здесь быть не должно. Но мы не верим, что Лукашенко на это пойдет, - сказала она.
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Колесникова отметила, что полномочия действующего президента истекают лишь 5 ноября. После этого оппозиция намерена провести новые выборы в соответствии с международными стандартами и с международными наблюдателями.
"Но состав ЦИК должен быть полностью обновлен, глава ЦИК должна смениться", - подчеркнула политик.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
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