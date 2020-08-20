Протесты в Беларуси. Оппозиция не будет препятствовать участию Лукашенко в новых выборах

В оппозиции считают, что президент Беларуси Лукашенко проиграл выборы "даже с фальсификациями" и сам не будет участвовать в новой электоральной гонке

Оппозиция намерена провести осенью повторные выборы в Беларуси, при этом она не будет препятствовать участию в них действующего президента Александра Лукашенко. Об этом рассказала в комментарии Интерфакс-Запад одна из лидеров штаба оппозиции Мария Колесникова.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы видим, что, даже обладая административным ресурсом, даже с грубейшими фальсификациями, он проиграл. Мы исходим из того, что каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие в выборах, никаких препятствий здесь быть не должно. Но мы не верим, что Лукашенко на это пойдет, - сказала она.

Читайте также: Против Лукашенко. Беларусов зовут на масштабный марш – анонс оппозиции

Колесникова отметила, что полномочия действующего президента истекают лишь 5 ноября. После этого оппозиция намерена провести новые выборы в соответствии с международными стандартами и с международными наблюдателями.

"Но состав ЦИК должен быть полностью обновлен, глава ЦИК должна смениться", - подчеркнула политик.

Читайте также: Семь человек, расшатавшие режим Лукашенко, или Невидимые герои беларуской революции

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.