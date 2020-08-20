Против Лукашенко. Беларусов зовут на масштабный марш – анонс оппозиции

Координационный совет оппозиции должен выступить с важным программным заявлением, которое "перевернет все" в Беларуси, отмечается в анонсе марша

Беларусов со всей страны призывают выйти в Минске на масштабный Марш новой Беларуси против режима президента Александра Лукашенко. Призыв опубликовал Telegram-канал NEXTA, самый читаемый оппозиционный ресурс в Беларуси.

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Марш планируют начать на площади Независимости в 14:00 в воскресенье, 23 августа. В отличие от Марша свободы 16 августа, жителей регионов призывают не выходить на центральные улицы их городов, а самоорганизовываться и автоколоннами ехать в Минск.

Инициаторы протеста предлагают требовать:

- отставки Лукашенко;

- освобождения всех задержанных протестующих и политзаключенных;

- правосудия над причастными к пыткам и убийствам демонстрантов.

В анонсе также отмечается, что лидеры Координационного совета оппозиции планируют выступить с "важным программным заявлением, которое перевернет все".

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Марк Сировой

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