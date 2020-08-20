Против Лукашенко. Беларусов зовут на масштабный марш – анонс оппозиции
Координационный совет оппозиции должен выступить с важным программным заявлением, которое "перевернет все" в Беларуси, отмечается в анонсе марша
Беларусов со всей страны призывают выйти в Минске на масштабный Марш новой Беларуси против режима президента Александра Лукашенко. Призыв опубликовал Telegram-канал NEXTA, самый читаемый оппозиционный ресурс в Беларуси.
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Марш планируют начать на площади Независимости в 14:00 в воскресенье, 23 августа. В отличие от Марша свободы 16 августа, жителей регионов призывают не выходить на центральные улицы их городов, а самоорганизовываться и автоколоннами ехать в Минск.
Инициаторы протеста предлагают требовать:
- отставки Лукашенко;
- освобождения всех задержанных протестующих и политзаключенных;
- правосудия над причастными к пыткам и убийствам демонстрантов.
В анонсе также отмечается, что лидеры Координационного совета оппозиции планируют выступить с "важным программным заявлением, которое перевернет все".
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
- 16 августа в Минске состоялся Марш свободы противников режима Лукашенко. По оценкам оппозиции, в протесте участвовали около 200 000 человек.
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