Лукашенко прокомментировал задержание Колесниковой. Отец оппозиционерки ему ответил
По мнению беларуского диктатора, Мария Колесникова сама хотела убежать из страны, но была задержана на границе за нарушение правил ее пересечения
Сегодня Александр Лукашенко дал интервью росСМИ. В числе прочего, он прокомментировал ситуацию с задержанием Марии Колесниковой на границе с Украиной. По словам диктатора, Колесникова сама "пыталась убежать" из страны и была задержана за незаконное пересечение границы.
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По словам одного российского журналиста, Лукашенко сказал, что "Колесникова сама хотела убежать в Украину, так как у нее там есть сестра", передает TUT.by.
По словам другого журналиста РФ, диктатор отметил, что "Колесникова была задержана за нарушение правил пересечения границы" и что на самой границе Марию "выбросили из машины, а ее попутчики на авто прорвались на территорию Украины", пишут росСМИ.
На выступление Лукашенко отреагировал отец Колесниковой Александр — по его словам, дочь не собиралась покидать страну.
"Мария всегда повторяла: что бы ни случилось, я буду в Беларуси", — рассказал он. Сейчас у Александра Колесникова нет связи с дочерью, а вчера он обратился в милицию с заявлением о ее пропаже, передает TUT.by.
- Вчера, 7 сентября, сообщалось, что Колесникова была похищена и ее увезли в неизвестном направлении.
- Сегодня стало известно, что ее задержали на границе с Украиной, чуть позже выяснилось, что Колесникова так и не прибыла на украинский погранпункт и что она порвала свой паспорт, когда ее пытались насильственно вывезти с территории Беларуси.
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