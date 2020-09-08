Лукашенко просит Украину "вернуть" беларуских оппозиционеров - росСМИ

Сегодня члены Координационного совета беларуской оппозиции выехали из Беларуси в Украину

Минск просит Украину "вернуть" оппозиционеров Ивана Кравцова и Антона Родненкова, которые сегодня выехали из Беларуси. Об этом, по словам корреспондента России-1, в интервью российским СМИ сказал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает ТАСС.

"Белорусская сторона, по словам Лукашенко, также "просит у Украины вернуть" оппозиционеров Кравцова и Родненкова, сумевших пересечь границу двух стран, подчеркнул корреспондент телеканала", - сказано в сообщении.

На каком основании Украина должна это сделать, непонятно, так как нет никакой информации о том, что Кравцову и Родненкову был запрещен выезд из Беларуси. Границу с Украиной они пересекли в официальном пункте пропуска.

Вчера, 7 сентября, сообщалось, что в Минске была похищена одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова. Ее схватили на улице, затолкали в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.

Сегодня стало известно, что ее задержали на границе с Украиной. С ней в автомобиле были также Кравцов с Родненковым. Они въехали на территорию Украины. Колесникова, по данным СМИ, порвала свой паспорт, когда ее пытались насильственно выдворить из Беларуси.

О насильственном выдворении сообщил также замглавы МВД Антон Геращенко.

Лукашенко в интервью росСМИ заявил , что Колесникова якобы сама "пыталась убежать" из страны и была задержана за незаконное пересечение границы. При этом отец Колесниковой сказал, что она не собиралась покидать страну, и обратился в милицию с заявлением о ее пропаже.

Координационный совет сообщил , что Кравцов и Родненков вышли на связь. Оппозиционеры находятся в Киеве. Они в безопасности и чувствуют себя нормально, сообщили в совете.

Вадим Ребрина

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