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Лидера протестов Беларуси Колесникову арестовали, она в минском СИЗО

09.09.2020, 12:56
Лидера протестов Беларуси Колесникову арестовали, она в минском СИЗО - Фото
Мария Колесникова (Фото: Татьяна Зенькович/ЕРА)

Сегодня отцу Марии Колесниковой сообщили о задержании дочери и предложили привезти "передачу"

Сегодня стало известно, что лидера протестных акций в Беларуси Марию Колесникову арестовали и сейчас она находится в СИЗО № 1 на Володарского в Минске. Об этом сообщил TUT.by со ссылкой на отца беларуской оппозиционерки Александра Колесникова.

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По словам Колесникова, сегодня ему позвонил руководитель следственной группы управления СК Александр Василюк — он уведомил, что Мария арестована и предложил привезти "передачу".

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Дарья Мостовая
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