Лидера протестов Беларуси Колесникову арестовали, она в минском СИЗО

Сегодня отцу Марии Колесниковой сообщили о задержании дочери и предложили привезти "передачу"

Сегодня стало известно, что лидера протестных акций в Беларуси Марию Колесникову арестовали и сейчас она находится в СИЗО № 1 на Володарского в Минске. Об этом сообщил TUT.by со ссылкой на отца беларуской оппозиционерки Александра Колесникова.

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По словам Колесникова, сегодня ему позвонил руководитель следственной группы управления СК Александр Василюк — он уведомил, что Мария арестована и предложил привезти "передачу".

7 сентября очевидец в Минске сообщила, что Колесникова была похищена и ее увезли в неизвестном направлении.

8 сентября беларуская оппозиционерка была задержана на границе с Украиной, а позже стало известно, что ее пытались насильно вывезти из страны — тогда Колесникова порвала свой паспорт.

В тот же день задержание Марии Колесниковой прокомментировал Лукашенко: он заявил, что та сама хотела уехать из страны. На это отец оппозиционерки заявил, что Мария не собиралась покидать Беларусь.

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Дарья Мостовая

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