Правительство Польши просит Дуду ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью
Правительство Польши просит президента страны Анджея Дуду ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью. Об этом сообщает Rzecz Pospolita.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ситуация на польско-беларуской границе остается кризисной, ведь режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко переправляет людей из Ирака в Польшу, Литву и Латвию.
Поэтому Совет министров решил попросить Дуду на 30 дней ввести чрезвычайное положение в приграничных районах Люблинского и Подляского воеводств, говорит Моравецкий.
"Литва и Латвия уже ввели такие правила. Мы должны остановить эти агрессивные гибридные действия", – добавил премьер.
Министр внутренних дел Мариуш Каминский уточнил, что режим чрезвычайного положения предлагают ввести в 115 приграничных местностях Подляского и 68 местностях Люблинского воеводств, передает Польское радио.
"Пограничная служба, польская армия и полиция, которые будут следить за порядком в приграничной полосе, должны иметь инструменты эффективных действий. Никаких поездок, никаких событий, никаких демонстраций в этой пограничной полосе нельзя организовать", – объяснил идею введения ЧП Каминский.
- С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".
- Вчера в Минобороны Польши заявили, что готовятся к провокациям на границах во время сентябрьских учений России и Беларуси Запад-2021.
Смотрите также: Спецназ из Беларуси пересек границу Литвы вместе с мигрантами: видео инцидентов
Комментарии