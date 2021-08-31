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Правительство Польши просит Дуду ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2021, 15:23
Правительство Польши просит Дуду ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью - Фото
Матеуш Моравецкий (фото - пресс-служба премьера Польши)

Правительство Польши просит президента страны Анджея Дуду ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью. Об этом сообщает Rzecz Pospolita.

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Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ситуация на польско-беларуской границе остается кризисной, ведь режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко переправляет людей из Ирака в Польшу, Литву и Латвию.

Поэтому Совет министров решил попросить Дуду на 30 дней ввести чрезвычайное положение в приграничных районах Люблинского и Подляского воеводств, говорит Моравецкий.

"Литва и Латвия уже ввели такие правила. Мы должны остановить эти агрессивные гибридные действия", – добавил премьер.

Министр внутренних дел Мариуш Каминский уточнил, что режим чрезвычайного положения предлагают ввести в 115 приграничных местностях Подляского и 68 местностях Люблинского воеводств, передает Польское радио.

"Пограничная служба, польская армия и полиция, которые будут следить за порядком в приграничной полосе, должны иметь инструменты эффективных действий. Никаких поездок, никаких событий, никаких демонстраций в этой пограничной полосе нельзя организовать", – объяснил идею введения ЧП Каминский.  

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Марк Сировой
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