Правительство Польши просит Дуду ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Правительство Польши просит президента страны Анджея Дуду ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью. Об этом сообщает Rzecz Pospolita.

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Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ситуация на польско-беларуской границе остается кризисной, ведь режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко переправляет людей из Ирака в Польшу, Литву и Латвию.

Поэтому Совет министров решил попросить Дуду на 30 дней ввести чрезвычайное положение в приграничных районах Люблинского и Подляского воеводств, говорит Моравецкий.

"Литва и Латвия уже ввели такие правила. Мы должны остановить эти агрессивные гибридные действия", – добавил премьер.

Министр внутренних дел Мариуш Каминский уточнил, что режим чрезвычайного положения предлагают ввести в 115 приграничных местностях Подляского и 68 местностях Люблинского воеводств, передает Польское радио.

"Пограничная служба, польская армия и полиция, которые будут следить за порядком в приграничной полосе, должны иметь инструменты эффективных действий. Никаких поездок, никаких событий, никаких демонстраций в этой пограничной полосе нельзя организовать", – объяснил идею введения ЧП Каминский.

С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".

Вчера в Минобороны Польши заявили, что готовятся к провокациям на границах во время сентябрьских учений России и Беларуси Запад-2021.

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Марк Сировой

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