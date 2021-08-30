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"Учения уже приводили к агрессии". Польша опасается осенних маневров России и Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2021, 14:17
Марцин Оцепа (фото - ЕРА)

Польша опасается провокаций во время учений Запад-2021, которые в сентябре будут проводить Россия и Беларусь. Об этом заявил Польскому радио замминистра обороны Марцин Оцепа.

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Чиновник отметил, что учения будут проходить в непосредственной близости к балтийским странам, поэтому Польша должна быть готова ко всему.

По словам Оцепы, наиболее вероятный сценарий – провокации на границах.  

"Российские войска будут очень близко к границам Польши, они будут размещаться на беларуских полигонах и аэродромах в непосредственной близости от тех событий на границе, связанных с миграционной активностью", – сказал он.

Замминистра обороны Польши также напомнил: агрессия против Украины тоже началась с военных маневров на границе. "Учения иногда становились источником военной агрессии", – отметил он.

Смотрите также: Спецназ из Беларуси пересек границу Литвы вместе с мигрантами: видео инцидентов 

Марк Сировой
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армия России учения провокации минобороны польши армия беларуси запад-2021 марцин оцепа
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