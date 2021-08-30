"Учения уже приводили к агрессии". Польша опасается осенних маневров России и Беларуси
Польша опасается провокаций во время учений Запад-2021, которые в сентябре будут проводить Россия и Беларусь. Об этом заявил Польскому радио замминистра обороны Марцин Оцепа.
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Чиновник отметил, что учения будут проходить в непосредственной близости к балтийским странам, поэтому Польша должна быть готова ко всему.
По словам Оцепы, наиболее вероятный сценарий – провокации на границах.
"Российские войска будут очень близко к границам Польши, они будут размещаться на беларуских полигонах и аэродромах в непосредственной близости от тех событий на границе, связанных с миграционной активностью", – сказал он.
Замминистра обороны Польши также напомнил: агрессия против Украины тоже началась с военных маневров на границе. "Учения иногда становились источником военной агрессии", – отметил он.
- В июне президент Владимир Зеленский заявил, что Россия отрабатывает "варианты возможного захвата" Киева, Харькова и Одессы к учениям Запад-2021.
- С начала лета режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".
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