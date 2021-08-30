"Учения уже приводили к агрессии". Польша опасается осенних маневров России и Беларуси

Польша опасается провокаций во время учений Запад-2021, которые в сентябре будут проводить Россия и Беларусь. Об этом заявил Польскому радио замминистра обороны Марцин Оцепа.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Чиновник отметил, что учения будут проходить в непосредственной близости к балтийским странам, поэтому Польша должна быть готова ко всему.

По словам Оцепы, наиболее вероятный сценарий – провокации на границах.

"Российские войска будут очень близко к границам Польши, они будут размещаться на беларуских полигонах и аэродромах в непосредственной близости от тех событий на границе, связанных с миграционной активностью", – сказал он.

Замминистра обороны Польши также напомнил: агрессия против Украины тоже началась с военных маневров на границе. "Учения иногда становились источником военной агрессии", – отметил он.

Смотрите также: Спецназ из Беларуси пересек границу Литвы вместе с мигрантами: видео инцидентов

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.