Лукашенко и Путин намерены создать общее правительство – посол

Александр Лукашенко и Владимир Путин (фото - ЕРА)

Беларусь и Россия разрабатывают дорожные карты, чтобы реализовать проект глубокой интеграции, предварительная договоренность о котором была достигнута в 1999 году. Об этом заявил посол Беларуси в РФ Владимир Семашко, передает TUT.by.

"Президенты договорились, что цели заявлены грандиозные (договором от 1999 года, — прим. TUT.by) и они не должны меняться. Это переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создать единый парламент и правительство с определенными полномочиями, когда независимые Россия и Беларусь отдают наверх определенные управляющие функции с обязательным исполнением", - рассказал посол.

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Семашко также добавил, что из 31 подготовленной дорожной карты углубленной интеграции 20 карт уже "абсолютно согласованы"- единые рынки должны быть созданы к 2021 году.

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