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"Наша область". Лукашенко назвал белорусской часть территории РФ

"Наша область". Лукашенко назвал белорусской часть территории РФ - Фото
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)
25.11.2019, 18:47

Президент Беларуси заверяет, что говорил об этом и Владимиру Путину

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что за Калининградскую область "прежде всего отвечает Беларусь, а не Россия". Об этом он заявил на встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, передает пресс-служба белорусского лидера.

"Я и Ельцину (первом президенту РФ, - ред.), и Владимиру Владимировичу (Путину, - ред.) часто говорил, когда обсуждали какие-то проблемы: Калининград - это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем прежде всего, а не Россия. Путин говорит: "Я не против", - рассказал президент.

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При этом Лукашенко добавил, что разговоры о включении Калининградской области в состав Беларуси велись еще во времена СССР. Однако он считает, что "хорошо, что так не сделали, потому что Крым присоединили к Украине - оказалось, что неправильно сделали".

Справка. Калининград до конца Второй мировой войны носил название Кенигсберг и был частью немецкой провинции Восточная Пруссия. По решению Потсдамской конференции 1945 года был передан в состав СССР вместе с северной частью провинции.

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владимир путин александр лукашенко калининград
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