Лукашенко об отношения с Россией: Нах* нужен такой союз

Президент Беларуси Александр Лукашенко усомнился в целесообразности союза с Россией. Об этом сообщает Интерфакс-Запад.
Лукашенко выразил недовольство тем, что Россия каждый год ставит республике новые условия.
"Когда ты вступаешь в какое то объединение, то ты рассчитываешь что с каждым месяцем, годом не будет хуже, чем до этого. Что происходит у нас (с Россией - ред.). Нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем, - сказал Лукашенко журналистам в Минске сегодня. - Извините, нахрена нужен тогда такой союз".
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