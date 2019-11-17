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Лукашенко об отношения с Россией: Нах* нужен такой союз

Лукашенко об отношения с Россией: Нах* нужен такой союз - Фото
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)
17.11.2019, 14:20

Президент Беларуси усомнился в целесообразности союза с РФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко усомнился в целесообразности союза с Россией. Об этом сообщает Интерфакс-Запад.

Лукашенко выразил недовольство тем, что Россия каждый год ставит республике новые условия.

"Когда ты вступаешь в какое то объединение, то ты рассчитываешь что с каждым месяцем, годом не будет хуже, чем до этого. Что происходит у нас (с Россией - ред.). Нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем, - сказал Лукашенко журналистам в Минске сегодня. - Извините, нахрена нужен тогда такой союз".

  • Сегодня Беларуси проходят выборы в Палату представителей - нижнюю палату Национального собрания. Они должны были состояться в следующем году. Однако ранее президент страны Лукашенко объявил, что они пройдут осенью, а в следующем году состоятся выборы главы государства.

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