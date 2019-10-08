Лукашенко назвал РФ стороной конфликта в Донбассе. Кремль ответил

Пресс-секретарь президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что Россия является участником войны в Донбассе. Об этом сообщает пропагандистский ресурс Московский комсомолец.
По словам Пескова, РФ "никоим образом не являлась, не является и не будет являться стороной этого конфликта". От уточняющего вопроса журналиста о том, почему РФ стороной конфликта начали называть ее же союзники, пресс-секретарь лидера агрессоров ушел.
“Здесь нужно не искать подход в данном вопросе, не важно кто кем кого считает", - ответил Песков.
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