Лукашенко назвал РФ стороной конфликта в Донбассе. Кремль ответил

Владими Путин (фото - ЕРА)

Пресс-секретарь президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что Россия является участником войны в Донбассе. Об этом сообщает пропагандистский ресурс Московский комсомолец.

По словам Пескова, РФ "никоим образом не являлась, не является и не будет являться стороной этого конфликта". От уточняющего вопроса журналиста о том, почему РФ стороной конфликта начали называть ее же союзники, пресс-секретарь лидера агрессоров ушел.

“Здесь нужно не искать подход в данном вопросе, не важно кто кем кого считает", - ответил Песков.

Как передает БЕЛТА , сегодня Лукашенко заявил: "И не надо говорить, что это не конфликт России и Украины. Тут осведомленные люди, и эти заявления никому не нужны".

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