Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Лукашенко назвал РФ стороной конфликта в Донбассе. Кремль ответил

Лукашенко назвал РФ стороной конфликта в Донбассе. Кремль ответил - Фото
Владими Путин (фото - ЕРА)
08.10.2019, 13:30

Пресс-секретарь Путина ушел от вопроса, почему Россию стороной конфликта начали называть ее же союзники

Пресс-секретарь президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что Россия является участником войны в Донбассе. Об этом сообщает пропагандистский ресурс Московский комсомолец.

По словам Пескова, РФ "никоим образом не являлась, не является и не будет являться стороной этого конфликта".

От уточняющего вопроса журналиста о том, почему РФ стороной конфликта начали называть ее же союзники, пресс-секретарь лидера агрессоров ушел.

“Здесь нужно не искать подход в данном вопросе, не важно кто кем кого считает", - ответил Песков.

  • Как передает БЕЛТА, сегодня Лукашенко заявил: "И не надо говорить, что это не конфликт России и Украины. Тут осведомленные люди, и эти заявления никому не нужны".

Читайте также: Лукашенко: Мы "подарили" Украину своим соперникам из НАТО

 

 

%MCEPASTEBIN%

Напишите нам
александр лукашенко владимир путин война в донбассе дмитрий песков кремль
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 