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Смотрите, чтоб ваша демократия вас не похоронила – Лукашенко

Смотрите, чтоб ваша демократия вас не похоронила – Лукашенко - Фото
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)
13.11.2019, 08:38

Белорусский лидер приехал в Австрию и сказал, что "не стоит говорить о какой-то демократии"

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время официального визита в Вену заявил, демократия может быть опасной, поскольку она несет риски в период миграционного кризиса. Об этом сообщает DW.

"Зачем заниматься болтологией и говорить о какой-то демократии? Смотрите, чтобы ваша демократия вас же не похоронила", - предупредил белорусский лидер.

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В то же время он добавил, что "авторитаризм и диктатура" не мешают белорусским предпринимателям.

“Меня многие упрекают - у вас, мол, авторитаризм и диктатура. А я отвечаю: спросите у бизнесменов. Их эта диктатура устраивает?" - заявил Лукашенко.

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александр лукашенко авторитаризм демократия диктатура
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