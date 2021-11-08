Лукашенко атакует мигрантами Польшу. Зеленский позвонил поддержать Дуду
Президент Владимир Зеленский позвонил президенту Польши Анджею Дуде в связи с обострением на польско-беларуской границе, вызванным провокациями режима диктатора Александра Лукашенко, который массово подвозит к Польше нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Офис президента.
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Во время телефонного разговора президенты двух стран обменялись мнениями о сложной ситуации на польско-беларуской границе.
Зеленский рассказал Дуде о ситуации с безопасностью на украинско-беларуской границе и о мерах для ее защиты.
Президенты обсудили координацию позиций по противодействию проекту Северный поток-2.
Зеленский и Дуда охарактеризовали Северный поток-2 прежде всего как угрозу безопасности и подтвердили непоколебимую настроенность на дальнейшее противодействие этому проекту.
Главы государств уделили особое внимание перспективным проектам сотрудничества в энергетической сфере, в частности, по налаживанию альтернативных путей поставок газа.
Зеленский проинформировал Дуду о развитии ситуации на Донбассе.
Отдельно Зеленский коснулся вопроса обеспечения свободы передвижения в условиях пандемии и высказал убеждение, что для граждан Украины не будут введены дополнительные ограничения для въезда в Польшу.
Президент отдельно поднял вопрос увеличения квоты разрешений для украинских автомобильных перевозчиков.
Лидеры договорились об обмене визитами и проведении мероприятий, посвященных знаковым юбилейным датам украинско-польских отношений.
- С начала лета 2021-го режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".
- В последнее время провокации на польской границе усилились. В октябре беларуские пограничники обстреляли польских военных у границы и раздавали военную форму мигрантам. В начале ноября польские военные заметили беларуских пограничников с ножницами для резки ограждений. 13 октября в Польше предложили построить стену на границе с Беларусью.
- 8 ноября большая группа мигрантов собралась в Беларуси у границы с Польшей и пытается массово ее перейти. Польша привела войска в боевую готовность, отбила попытку и объявила частичную мобилизацию войск теробороны.
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