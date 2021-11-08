Лукашенко атакует мигрантами Польшу. Зеленский позвонил поддержать Дуду

Президент Владимир Зеленский позвонил президенту Польши Анджею Дуде в связи с обострением на польско-беларуской границе, вызванным провокациями режима диктатора Александра Лукашенко, который массово подвозит к Польше нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Офис президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Во время телефонного разговора президенты двух стран обменялись мнениями о сложной ситуации на польско-беларуской границе.

Зеленский рассказал Дуде о ситуации с безопасностью на украинско-беларуской границе и о мерах для ее защиты.

Президенты обсудили координацию позиций по противодействию проекту Северный поток-2.

Зеленский и Дуда охарактеризовали Северный поток-2 прежде всего как угрозу безопасности и подтвердили непоколебимую настроенность на дальнейшее противодействие этому проекту.

Главы государств уделили особое внимание перспективным проектам сотрудничества в энергетической сфере, в частности, по налаживанию альтернативных путей поставок газа.

Зеленский проинформировал Дуду о развитии ситуации на Донбассе.

Отдельно Зеленский коснулся вопроса обеспечения свободы передвижения в условиях пандемии и высказал убеждение, что для граждан Украины не будут введены дополнительные ограничения для въезда в Польшу.

Президент отдельно поднял вопрос увеличения квоты разрешений для украинских автомобильных перевозчиков.

Лидеры договорились об обмене визитами и проведении мероприятий, посвященных знаковым юбилейным датам украинско-польских отношений.

Читайте также: "Месть Лукашенко, план Путина". Как толпа мигрантов пыталась прорвать границу в Польшу

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.