Кризис на границе. В Польше мобилизуют тероборону, экстренно вызваны два батальона

В Польше объявили частичную мобилизацию войск территориальной обороны в связи с кризисом на границе с Беларусью. Об этом сообщает руководство войск в Twitter.

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Сообщается, что с 15:00 в связи с ситуацией на границе в экстренном режиме в свои части были вызваны бойцы двух пехотных батальонов - Белосток и Хайнувка из 1-й Подляшской бригады сил теробороны.

До этого тероборона заявила о повышении боеготовности для поддержки польских пограничников. Резервистов предупредили о возможной мобилизация: тем, кто находится недалеко от границы, сказали быть в боеготовности в течение шести часов, в более отдаленных регионах – от 12 до 24 часов.

"Солдаты! Проверьте свое снаряжение и оборудование для связи, сообщите об этом своим работодателям и семьям", – сказано в обращении к бойцам.

"Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam,

służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej,

bronić jej niepodległości i granic"



Wspólnie z funkcjonariuszami służb @MSWiA_GOV_PL jesteśmy gotowi do obrony granicy.#terytorialsi #SilneWsparcie pic.twitter.com/xBA7yGBYG2 — Terytorialsi – Zawsze gotowi, zawsze blisko! (@terytorialsi) November 8, 2021

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Оксана Житнюк

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