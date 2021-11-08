Кризис на границе. В Польше мобилизуют тероборону, экстренно вызваны два батальона
В Польше объявили частичную мобилизацию войск территориальной обороны в связи с кризисом на границе с Беларусью. Об этом сообщает руководство войск в Twitter.
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Сообщается, что с 15:00 в связи с ситуацией на границе в экстренном режиме в свои части были вызваны бойцы двух пехотных батальонов - Белосток и Хайнувка из 1-й Подляшской бригады сил теробороны.
До этого тероборона заявила о повышении боеготовности для поддержки польских пограничников. Резервистов предупредили о возможной мобилизация: тем, кто находится недалеко от границы, сказали быть в боеготовности в течение шести часов, в более отдаленных регионах – от 12 до 24 часов.
"Солдаты! Проверьте свое снаряжение и оборудование для связи, сообщите об этом своим работодателям и семьям", – сказано в обращении к бойцам.
"Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam,— Terytorialsi – Zawsze gotowi, zawsze blisko! (@terytorialsi) November 8, 2021
służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej,
bronić jej niepodległości i granic"
Wspólnie z funkcjonariuszami służb @MSWiA_GOV_PL jesteśmy gotowi do obrony granicy.#terytorialsi #SilneWsparcie pic.twitter.com/xBA7yGBYG2
- С начала лета 2021-го режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".
- В последнее время провокации на польской границе усилились. В октябре беларуские пограничники обстреляли польских военных у границы и раздавали военную форму мигрантам. В начале ноября польские военные заметили беларуских пограничников с ножницами для резки ограждений. 13 октября в Польше предложили построить стену на границе с Беларусью.
- 8 ноября большая группа мигрантов собралась в Беларуси у границы с Польшей и пытается массово ее перейти. Польша привела войска в боевую готовность.
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