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Кризис на границе. В Польше мобилизуют тероборону, экстренно вызваны два батальона

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2021, 19:29
Кризис на границе. В Польше мобилизуют тероборону, экстренно вызваны два батальона - Фото
Войска теробороны (Фото - Facebook Wojska Obrony Terytorialnej)

В Польше объявили частичную мобилизацию войск территориальной обороны в связи с кризисом на границе с Беларусью. Об этом сообщает руководство войск в Twitter.

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Сообщается, что с 15:00 в связи с ситуацией на границе в экстренном режиме в свои части были вызваны бойцы двух пехотных батальонов - Белосток и Хайнувка из 1-й Подляшской бригады сил теробороны.

До этого тероборона заявила о повышении боеготовности для поддержки польских пограничников. Резервистов предупредили о возможной мобилизация: тем, кто находится недалеко от границы, сказали быть в боеготовности в течение шести часов, в более отдаленных регионах – от 12 до 24 часов.

"Солдаты! Проверьте свое снаряжение и оборудование для связи, сообщите об этом своим работодателям и семьям", – сказано в обращении к бойцам.

Кризис на границе. В Польше мобилизуют тероборону, экстренно вызваны два батальона

Кризис на границе. В Польше мобилизуют тероборону, экстренно вызваны два батальона

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Оксана Житнюк
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