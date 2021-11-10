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Две группы мигрантов смогли прорваться в Польшу из Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2021, 08:14
Две группы мигрантов смогли прорваться в Польшу из Беларуси - Фото
Минобороны Польши показало, как мигранты кусачками режут забор (скриншот видео)

Две группы мигрантов сумели прорваться в Польшу из Беларуси, сообщает Polskie Radio Białystok.

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Несколько десятков человек сумели силой прорвать заборы на границе с Польшей в окрестностях Крынков и Беловежи, сообщили польские пограничники. Некоторых из них правоохранителям удалось вернуть на границу.

В лагере мигрантов под Кузницей обстановка спокойная. Там находятся несколько сотен человек, они получают от беларуских военных еду, у них есть палатки и спальные мешки, вечером они жгут костры, чтобы согреться. Мигранты находятся под постоянным наблюдением беларуских силовиков.

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Денис Юдин
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граница польша беларусь мигранты
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