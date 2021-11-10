Две группы мигрантов смогли прорваться в Польшу из Беларуси
10.11.2021, 08:14
Минобороны Польши показало, как мигранты кусачками режут забор (скриншот видео)
Две группы мигрантов сумели прорваться в Польшу из Беларуси, сообщает Polskie Radio Białystok.
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Несколько десятков человек сумели силой прорвать заборы на границе с Польшей в окрестностях Крынков и Беловежи, сообщили польские пограничники. Некоторых из них правоохранителям удалось вернуть на границу.
В лагере мигрантов под Кузницей обстановка спокойная. Там находятся несколько сотен человек, они получают от беларуских военных еду, у них есть палатки и спальные мешки, вечером они жгут костры, чтобы согреться. Мигранты находятся под постоянным наблюдением беларуских силовиков.
- С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".
- В последнее время провокации на польской границе усилились. В октябре беларуские пограничники обстреляли польских военных у границы и раздавали военную форму мигрантам. В начале ноября польские военные заметили беларуских пограничников с ножницами для резки ограждений. 13 октября в Польше предложили построить стену на границе с Беларусью.
- 8 ноября большая группа мигрантов собралась в Беларуси у границы с Польшей и пытается массово ее перейти. Польша привела войска в боевую готовность. За сутки пограничники Польши зафиксировали 309 попыток прорыва границы из Беларуси.
- Польша стянула к границе с Беларусью 12 000 военных. Беларусь также подтягивает силовиков к лагерю мигрантов на своей стороне границы.
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