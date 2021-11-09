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Атака мигрантами. Польша стянула 12 000 военных к границе, Беларусь делает то же самое

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2021, 14:39
Атака мигрантами. Польша стянула 12 000 военных к границе, Беларусь делает то же самое - Фото
Мигранты на границе Польши и Беларуси (Фото: Leonid Scheglov/EPA)

Польша стянула к границе с Беларусью 12 000 военных. Беларусь также подтягивает силовиков к лагерю мигрантов на своей стороне границы, сообщает Минобороны Польши в Twitter.

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Министр обороны Польши Мариуш Блащчак заявил, что на границе Беларуси более 12 000 польских солдат, которые находятся в состояние боевой готовности.

Скриншот: Министр обороны Польши Мариуш Блащчак/Twitter

Также Минобороны Польши в Twitter опубликовало видео, на котором группа белорусских военных приближается к лагерю мигрантов в Кузнице.

Пресс-секретарь министра координации спецслужб Польши Станислав Зарин сказал в Twitter, что мигранты якобы получают инструкции от своих кураторов: "Возьми детей, обнимите их, выглядите грязным и уставшим".

За сутки пограничники Польши зафиксировала 309 попыток прорыва границы из Беларуси.

Атака мигрантами. Польша стянула 12 000 военных к границе, Беларусь делает то же самое

Читайте также: Польша отбила попытку прорыва границы, но силовики Беларуси ведут новых мигрантов – видео

Елизавета Кумбер
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польша беларусь мигранты войска Мариуш Блащчак
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