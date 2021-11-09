Атака мигрантами. Польша стянула 12 000 военных к границе, Беларусь делает то же самое
Польша стянула к границе с Беларусью 12 000 военных. Беларусь также подтягивает силовиков к лагерю мигрантов на своей стороне границы, сообщает Минобороны Польши в Twitter.
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Министр обороны Польши Мариуш Блащчак заявил, что на границе Беларуси более 12 000 польских солдат, которые находятся в состояние боевой готовности.
Также Минобороны Польши в Twitter опубликовало видео, на котором группа белорусских военных приближается к лагерю мигрантов в Кузнице.
Duża grupa białoruskich funkcjonariuszy zbliża się w okolice obozowiska migrantów w Kuźnicy pic.twitter.com/dtOE5N5d6P— Ministerstwo Obrony Narodowej (MON_GOV_PL) November 9, 2021
Пресс-секретарь министра координации спецслужб Польши Станислав Зарин сказал в Twitter, что мигранты якобы получают инструкции от своих кураторов: "Возьми детей, обнимите их, выглядите грязным и уставшим".
За сутки пограничники Польши зафиксировала 309 попыток прорыва границы из Беларуси.
- С начала лета режим Александа Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".
- В последнее время провокации на польской границе усилились. В октябре беларуские пограничники обстреляли польских военных у границы и раздавали военную форму мигрантам. В начале ноября польские военные заметили беларуских пограничников с ножницами для резки ограждений. 13 октября в Польше предложили построить стену на границе с Беларусью.
- 8 ноября большая группа мигрантов собралась в Беларуси у границы с Польшей и пытается массово ее перейти. Польша привела войска в боевую готовность.
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