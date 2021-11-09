Атака мигрантами. Польша стянула 12 000 военных к границе, Беларусь делает то же самое

Польша стянула к границе с Беларусью 12 000 военных. Беларусь также подтягивает силовиков к лагерю мигрантов на своей стороне границы, сообщает Минобороны Польши в Twitter.

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Министр обороны Польши Мариуш Блащчак заявил, что на границе Беларуси более 12 000 польских солдат, которые находятся в состояние боевой готовности.

Также Минобороны Польши в Twitter опубликовало видео, на котором группа белорусских военных приближается к лагерю мигрантов в Кузнице.

Duża grupa białoruskich funkcjonariuszy zbliża się w okolice obozowiska migrantów w Kuźnicy pic.twitter.com/dtOE5N5d6P — Ministerstwo Obrony Narodowej (MON_GOV_PL) November 9, 2021

Пресс-секретарь министра координации спецслужб Польши Станислав Зарин сказал в Twitter, что мигранты якобы получают инструкции от своих кураторов: "Возьми детей, обнимите их, выглядите грязным и уставшим".

За сутки пограничники Польши зафиксировала 309 попыток прорыва границы из Беларуси.

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Елизавета Кумбер

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