"Мигранты Лукашенко" расставили палатки на границе с Польшей и зажгли костры: видео

Минобороны Польши опубликовало видео, снятое на границе с Беларусью в районе польской волости Кузница, – там прибывшие с территории Беларуси мигранты обустроили лагерь.

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"Службам Министерства внутренних дел, администрации и военнослужащим удалось остановить первую массовую попытку пересечения границы. Мигранты обустроили лагерь в районе Кузницы. Их постоянно охраняют беларуские службы", – сказано в сообщении.

На видео запечатлены сотни мигрантов на польско-беларуской границе, которые разбили лагерь после неудачной попытки прорыва на территорию Евросоюза.

Służbom MSWiA i żołnierzom udało się zatrzymać pierwszą masową próbę sforsowania granicy. Obecnie migranci rozbili obóz w rejonie Kuźnicy. Są cały czas pilnowani przez białoruskie służby. pic.twitter.com/IpP0wdPXhC — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 8, 2021

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Вадим Ребрина

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