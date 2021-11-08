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"Мигранты Лукашенко" расставили палатки на границе с Польшей и зажгли костры: видео

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2021, 23:46
Скриншот с видео

Минобороны Польши опубликовало видео, снятое на границе с Беларусью в районе польской волости Кузница, – там прибывшие с территории Беларуси мигранты обустроили лагерь.

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"Службам Министерства внутренних дел, администрации и военнослужащим удалось остановить первую массовую попытку пересечения границы. Мигранты обустроили лагерь в районе Кузницы. Их постоянно охраняют беларуские службы", – сказано в сообщении.

На видео запечатлены сотни мигрантов на польско-беларуской границе, которые разбили лагерь после неудачной попытки прорыва на территорию Евросоюза. 

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Вадим Ребрина
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польша беларусь миграция
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