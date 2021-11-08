"Мигранты Лукашенко" расставили палатки на границе с Польшей и зажгли костры: видео
Минобороны Польши опубликовало видео, снятое на границе с Беларусью в районе польской волости Кузница, – там прибывшие с территории Беларуси мигранты обустроили лагерь.
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"Службам Министерства внутренних дел, администрации и военнослужащим удалось остановить первую массовую попытку пересечения границы. Мигранты обустроили лагерь в районе Кузницы. Их постоянно охраняют беларуские службы", – сказано в сообщении.
На видео запечатлены сотни мигрантов на польско-беларуской границе, которые разбили лагерь после неудачной попытки прорыва на территорию Евросоюза.
Służbom MSWiA i żołnierzom udało się zatrzymać pierwszą masową próbę sforsowania granicy. Obecnie migranci rozbili obóz w rejonie Kuźnicy. Są cały czas pilnowani przez białoruskie służby. pic.twitter.com/IpP0wdPXhC— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 8, 2021
- С начала лета 2021-го режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".
- В последнее время провокации на польской границе усилились. В октябре беларуские пограничники обстреляли польских военных у границы и раздавали военную форму мигрантам. В начале ноября польские военные заметили беларуских пограничников с ножницами для резки ограждений. 13 октября в Польше предложили построить стену на границе с Беларусью.
- 8 ноября большая группа мигрантов собралась в Беларуси у границы с Польшей и пыталась массово ее перейти. Польша привела войска в боевую готовность.
- Попытка прорыва границы была прекращена.
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