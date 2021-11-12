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Данилов о статье Bloomberg: Угроза России – не новость, США постоянно нас предупреждают

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2021, 12:51
Данилов о статье Bloomberg: Угроза России – не новость, США постоянно нас предупреждают - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Для Украины нет новости в статье Bloomberg о риске нового вторжения войск России. США постоянно предупреждают руководство страны, заявил в комментарии LIGA.net секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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Данилов напомнил, что Украина восемь лет находится в состоянии войны с Россией – и "намерения РФ по дестабилизации ситуации" никогда не были новостью.

"Они волнами периодически накатываются. США нас постоянно предупреждают. Вы думаете - это первый раз? У нас постоянный обмен информацией и процедура сотрудничества, разведсообщества общаются. Никакой новости для нас тут нет", – сказал он.

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Данилов также заверил, что концентрации войск России именно на границе сейчас нет. По его словам, концентрация, если и происходит, то в других местах.

На уточняющий вопрос, о каких именно других местах идет речь, Данилов не ответил, сославшись на занятость.

В Кремле также комментировали статью Bloomberg. Там заверяли, что не планируют вторжения в Украину.

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Марк Сировой, Юрий Смирнов
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