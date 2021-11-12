Данилов о статье Bloomberg: Угроза России – не новость, США постоянно нас предупреждают
Для Украины нет новости в статье Bloomberg о риске нового вторжения войск России. США постоянно предупреждают руководство страны, заявил в комментарии LIGA.net секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
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Данилов напомнил, что Украина восемь лет находится в состоянии войны с Россией – и "намерения РФ по дестабилизации ситуации" никогда не были новостью.
"Они волнами периодически накатываются. США нас постоянно предупреждают. Вы думаете - это первый раз? У нас постоянный обмен информацией и процедура сотрудничества, разведсообщества общаются. Никакой новости для нас тут нет", – сказал он.
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Данилов также заверил, что концентрации войск России именно на границе сейчас нет. По его словам, концентрация, если и происходит, то в других местах.
На уточняющий вопрос, о каких именно других местах идет речь, Данилов не ответил, сославшись на занятость.
В Кремле также комментировали статью Bloomberg. Там заверяли, что не планируют вторжения в Украину.
- 30 октября 2021-го The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников сообщил, что Россия возобновила наращивание военного присутствия у границ с Украиной. Издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые это якобы подтвердили.
- Украинская разведка заявляла, что Россия не перебрасывала дополнительные войска, а информацию об этом назвала "элементом психологического давления". Данилов отрицает данные об активности российских войск. По данным Минобороны, сейчас у границ и на оккупированных территориях Украины находятся около 90 000 российских военных, но это "типичное" для российско-украинской войны движение.
- 8 ноября в Офисе президента сообщили, что Россия усиливает "специфические группировки войск" у границ с Украиной, но о конкретных целях РФ выводы сейчас делать преждевременно.
- 10 ноября администрация президента США Джо Байдена предупредила Россию о потенциальных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" у ее границ.
- В Госдепе обеспокоены, что РФ может повторить "ошибку 2014 года" у границ Украины. Американское издание Bloomberg сообщило, что США предупредили ЕС о риске нового вторжения России в Украину.
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