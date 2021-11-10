С 20 ноября Лукашенко может попытаться перебросить в Украину 1000 мигрантов – депутат
В период с 20 ноября по 1 декабря возможен прорыв ближневосточными мигрантами украинской границы с территории Беларуси. Об этом замглавы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безуглая сообщила в комментарии LIGA.net со ссылкой на украинские спецслужбы.
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По ее данным, беларуский диктатор Александр Лукашенко настроен на дальнейшее обострение ситуации с мигрантами, которых его режим перебрасывает в ЕС.
15 ноября ожидается введение пятого пакета санкций ЕС против Беларуси. Сейчас в Беларусь из ближневосточных стран еженедельно прибывают около 15-17 авиарейсов. Это уже создает перегрузку для гражданского авиапарка Беларуси. При этом увеличение числа мигрантов ожидается на уровне +700-800 человек ежедневно.
Ожидается, что Беларусь достигнет критического показателя в период с 20 ноября по 1 декабря. Он может возникнуть внезапно.
Спецслужбы отмечают вброс в провластные беларуские и российские СМИ информации о том, что именно с 20 ноября возможен прорыв мигрантами украинской границы на пути в Польшу. Предположительно 1000 и больше нелегалов предпримут попытку незаконного пересечения северо-западной границы Украины из Брестской области Беларуси.
- 8 ноября большая группа мигрантов собралась в Беларуси у границы с Польшей и пыталась массово ее перейти. Польша привела войска в боевую готовность, созывает силы теробороны и не исключает эскалации с жертвами.
- Польские военные отбили одну из попыток прорыва границы, однако беларуские силовики привели к границе новых мигрантов, те повалили часть колючей проволоки и начали скандировать: "Германия". Польские военные не пропускали мигрантов живым щитом. Нелегалы разбили палаточный лагерь на границе и жгут костры.
- Президент Владимир Зеленский позвонил президенту Польши Анджею Дуде. Он высказал поддержку и рассказал о ситуации с безопасностью на украинско-беларусской границе и тех мерах, которые осуществляются и будут приниматься для ее надлежащей защиты.
- Украина укрепляет границу с Беларусью и готова к провокациям, заявил сегодня первый замминистра внутренних Евгений Енин.
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