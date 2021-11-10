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С 20 ноября Лукашенко может попытаться перебросить в Украину 1000 мигрантов – депутат

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2021, 18:06
С 20 ноября Лукашенко может попытаться перебросить в Украину 1000 мигрантов – депутат - Фото
Фото: Северное управление ГПСУ

В период с 20 ноября по 1 декабря возможен прорыв ближневосточными мигрантами украинской границы с территории Беларуси. Об этом замглавы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безуглая сообщила в комментарии LIGA.net со ссылкой на украинские спецслужбы.

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По ее данным, беларуский диктатор Александр Лукашенко настроен на дальнейшее обострение ситуации с мигрантами, которых его режим перебрасывает в ЕС.

15 ноября ожидается введение пятого пакета санкций ЕС против Беларуси. Сейчас в Беларусь из ближневосточных стран еженедельно прибывают около 15-17 авиарейсов. Это уже создает перегрузку для гражданского авиапарка Беларуси. При этом увеличение числа мигрантов ожидается на уровне +700-800 человек ежедневно.

Ожидается, что Беларусь достигнет критического показателя в период с 20 ноября по 1 декабря. Он может возникнуть внезапно.

Спецслужбы отмечают вброс в провластные беларуские и российские СМИ информации о том, что именно с 20 ноября возможен прорыв мигрантами украинской границы на пути в Польшу. Предположительно 1000 и больше нелегалов предпримут попытку незаконного пересечения северо-западной границы Украины из Брестской области Беларуси.

СПРАВКА. 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. Подконтрольный режиму ЦИК сообщил о 80,1% поддержки Лукашенко и лишь 10,1% дал оппозиционной кандидатке Тихановской. Он объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада", жестоко и с жертвами подавив протесты. Режим неприкрыто стал союзником РФ. Отношения с Украиной упали до исторического минимума. ЕС ввел санкции против Беларуси и ее чиновников. Та в ответ с лета 2021-го начала мстить Западу специально направленными потоками мигрантов с Ближнего Востока и из Африки на границах Литвы, Латвии и Польши. Министр обороны Польши назвал это "грязной игрой Лукашенко и Кремля".
Вадим Ребрина, Валерия Кондратова
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беларусь александр лукашенко миграция Марьяна Безуглая
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