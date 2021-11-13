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"Не дают расслабиться". Путин жалуется на Bayraktar Украины и учения НАТО в Черном море

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2021, 13:45
Владимир Путин (фото - ЕРА)

Президент России Владимир Путин жалуется на применение Украиной беспилотников Bayraktar на Донбассе и учения НАТО в Черном море. Это не дает РФ расслабиться, заявил лидер страны-агрессора в интервью Россия 1.

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Путин недоволен учениями НАТО и США в Черном море. Он утверждает, что они незапланированные, а на американских самолетах есть стратегическое вооружение.

Путин говорит, что Минобороны РФ предлагало ему провести параллельные учения в Черном море, однако он эту идею посчитал "нецелесообразной" и отбросил ее. По его словам, Россия ограничивается только сопровождением самолетов и кораблей.

Кроме того, Путин говорил, что Россия никогда не признает себя стороной войны на Донбассе. Также он утверждал, что Украина якобы нарушила минские соглашения, применив Bayrktar в зоне боевых действий.

Европа что-то невнятно сказала, а США вообще поддержали практически (применение Bayraktar, – ред.) Официальные лица в Украине говорят прямо: применяли и будем применять. Параллельно с этим организовали внеплановые учения в Черном море. Создается впечатление, что нам просто не дают расслабиться, – сказал президент страны-агрессора.

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Марк Сировой
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Bayraktar война Донбасс владимир путин нато дрон БПЛА беспилотник черное море
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