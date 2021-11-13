"Не дают расслабиться". Путин жалуется на Bayraktar Украины и учения НАТО в Черном море
Президент России Владимир Путин жалуется на применение Украиной беспилотников Bayraktar на Донбассе и учения НАТО в Черном море. Это не дает РФ расслабиться, заявил лидер страны-агрессора в интервью Россия 1.
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Путин недоволен учениями НАТО и США в Черном море. Он утверждает, что они незапланированные, а на американских самолетах есть стратегическое вооружение.
Путин говорит, что Минобороны РФ предлагало ему провести параллельные учения в Черном море, однако он эту идею посчитал "нецелесообразной" и отбросил ее. По его словам, Россия ограничивается только сопровождением самолетов и кораблей.
Кроме того, Путин говорил, что Россия никогда не признает себя стороной войны на Донбассе. Также он утверждал, что Украина якобы нарушила минские соглашения, применив Bayrktar в зоне боевых действий.
Европа что-то невнятно сказала, а США вообще поддержали практически (применение Bayraktar, – ред.) Официальные лица в Украине говорят прямо: применяли и будем применять. Параллельно с этим организовали внеплановые учения в Черном море. Создается впечатление, что нам просто не дают расслабиться, – сказал президент страны-агрессора.
- 26 октября в ответ на обстрел боевиков и гибель украинского военного ВСУ подняли БПЛА Bayraktar и ракетой уничтожили одну из гаубиц оккупантов, из которой они вели огонь.
- Кремль угрожает "дестабилизацией ситуации" на линии соприкосновения на Донбассе из-за использования Украиной БПЛА. В МИД Германии и Франции выразили "обеспокоенность" применением Bayraktar на Донбассе. В посольстве США призвали стороны соблюдать прекращение огня, но добавили, что действия оккупантов привели к эскалации.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ продолжит применять беспилотники против пророссийских боевиков. Экс-министр реинтеграции и новый министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина имеет право применять Bayraktar на Донбассе и в 2022-м купит дополнительную партию БПЛА.
- В конце октября-начале ноября в Черное море вошли флагман Шестого флота ВМС США USS Mount Whitney и эсминец USS Porter.
- 15 ноября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретится в Брюсселе с руководством НАТО и главами МИД ЕС. Основная тема встречи – новые гибридные угрозы от России: ситуация с войсками РФ у границ Украины, попытка Беларуси устроить миграционный кризис в ЕС и газовый кризис в Европе.
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