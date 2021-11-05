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Был азарт и два удара. Появилось видео из пункта управления атакой Bayraktar на Донбассе видео

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2021, 16:26
Удар Bayraktar на Донбассе (скриншот видео Roman Donik, YouTube)
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Журналист Юрий Бутусов опубликовал в Facebook видео из командного пункта на передовой, снятое во время удара беспилотника Bayraktar по артиллерии боевиков на Донбассе. Источник журналиста говорит, что после возобновления обстрела боевиков БПЛА нанес и второй удар.

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Источник напомнил, что разрешение на удар БПЛА было получено после гибели бойца 93-й бригады в результате обстрела боевиков в районе Гранитного. По приказу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного управление дроном было выведено не только на базовую станцию вдалеке от фронта, но и на передовой пункт управления – чтобы из него могли корректировать работу оператора.

По его словам, военных поразила оптика Bayraktar, которая позволяла с высокой точностью наблюдать за действиями врага.

"Мы могли применить только один вооруженный беспилотник, в нашем распоряжении было только два пуска. Нас переполнял охотничий азарт. Мы видели десятки важных целей. Но нам надо было подавить огонь батареи, которая по нам работала", – говорит источник.

По словам собеседника Бутусова, после уничтожения одной из трех гаубиц боевиков БПЛА продолжил патрулирование. Когда с наступлением темноты оккупанты возобновили обстрел, Bayraktar снова пошел в атаку и уничтожил еще одну гаубицу Д-30. Видео с этим моментом не публиковали.

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Источник отметил, что дрон долго находился в зоне ПВО боевиков, но враг не смог ни заметить его, не сбить. Бутусов же пишет, что дрон нанес удар легкой ракетой (МАМ-С весом 6,5 кг с кумулятивным зарядом), чем объясняется небольшой взрыв. Однако в случае применения тяжелых фугасно-осколочных бомб МАМ-L весом 22 кг противник мог бы понести тяжелые потери в людях. А если бы удары наносили несколько Bayraktar и украинская артиллерия – были бы уничтожены все российские машины и орудия в секторе, отмечает журналист.

Сейчас, пишет Бутусов, в районе Гранитного боевики не стреляют, а 93-я бригада полностью контролирует обстановку. Собеседник журналиста говорит, что украинские военные "быстро бы устроили российским войскам перемирие и тишину", если бы Bayraktar постоянно вели разведку и вместе с другими огневыми средствами наносили удары по российской артиллерии и командным пунктам.

Был азарт и два удара. Появилось видео из пункта управления атакой Bayraktar на Донбассе

  • 26 октября боевики несколько раз обстреляли позиции ООС в районе Гранитного, а также сам населенный пункт. В результате погиб украинский военный, еще один получил ранения, повреждено шесть домов мирных жителей. В ответ ВСУ подняли БПЛА Bayraktar и ракетой уничтожили одну из гаубиц оккупантов, из которой они вели огонь.

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Марк Сировой
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Bayraktar боевики война Донбасс дрон артиллерия бесплиотник
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