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Арестович о Bayraktar: Оккупанты хотели стрелять из Градов, но мы предотвратили катастрофу

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2021, 11:03
Арестович о Bayraktar: Оккупанты хотели стрелять из Градов, но мы предотвратили катастрофу - Фото
Алексей Арестович (Скриншот видео Дом/Youtube)

Оккупанты гибридной армии РФ хотели обстрелять Гранитное и Старомарьевку Донецкой области из реактивных систем залпового огня Град, но украинская армия предотвратила катастрофу, применив ударные беспилотники Bayraktar TB2 против боевиков. Об этом в эфире телеканала Дом сообщил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

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"Украинская армия провела операцию по защите своего гражданского населения", – сказал он.

Арестович уточнил, что перед ВСУ встала дилемма, стоит ли открывать огонь из артиллерии. Он отметил, что артиллерия — неизбирательное оружие и оно может навредить мирным жителям. Поэтому использовали Bayraktar, который нанес "аккуратный удар по оружию оккупантов и прекратил обстрел боевиков".

По словам Арестовича, возле Гранитного находились три Града, из которых боевики планировали вести обстрелы по Гранитному и Старомарьевке. А после удара Bayraktar эти машины "развернулись и бежали вместе с российскими артиллеристами", добавил он.

"Мы предотвратили еще большую возможную катастрофу, связанную с грубым нарушением режима прекращения огня", — подытожил Арестович.

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Елизавета Кумбер
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Bayraktar ВСУ война Донбасс БПЛА дрон град гранитное Алексей Арестович Старомарьевка
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