Арестович о Bayraktar: Оккупанты хотели стрелять из Градов, но мы предотвратили катастрофу
Оккупанты гибридной армии РФ хотели обстрелять Гранитное и Старомарьевку Донецкой области из реактивных систем залпового огня Град, но украинская армия предотвратила катастрофу, применив ударные беспилотники Bayraktar TB2 против боевиков. Об этом в эфире телеканала Дом сообщил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Украинская армия провела операцию по защите своего гражданского населения", – сказал он.
Арестович уточнил, что перед ВСУ встала дилемма, стоит ли открывать огонь из артиллерии. Он отметил, что артиллерия — неизбирательное оружие и оно может навредить мирным жителям. Поэтому использовали Bayraktar, который нанес "аккуратный удар по оружию оккупантов и прекратил обстрел боевиков".
По словам Арестовича, возле Гранитного находились три Града, из которых боевики планировали вести обстрелы по Гранитному и Старомарьевке. А после удара Bayraktar эти машины "развернулись и бежали вместе с российскими артиллеристами", добавил он.
"Мы предотвратили еще большую возможную катастрофу, связанную с грубым нарушением режима прекращения огня", — подытожил Арестович.
- 8 октября 2021-го в ОБСЕ сообщили, что оккупанты разместили Грады в жилых районах временно оккупированного Луганска и пригорода.
- 26 октября боевики несколько раз обстреляли позиции ООС в районе Гранитного, а также сам населенный пункт. В результате погиб украинский военный, еще один получил ранения, повреждено шесть домов мирных жителей. В ответ ВСУ подняли БПЛА Bayraktar и ракетой уничтожили одну из гаубиц оккупантов, из которой они вели огонь.
- Кремль угрожает "дестабилизацией ситуации" на линии соприкосновения на Донбассе из-за использования Украиной БПЛА.
- В МИД Германии и Франции выразили "обеспокоенность" применением Украиной Bayraktar на Донбассе. В посольстве США призвали стороны соблюдать прекращение огня, но добавили, что действия оккупантов привели к эскалации.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ продолжит применять беспилотники против пророссийских боевиков.
Читайте также: "Путин в шоке". Как Россия устроила истерику и запустила хакеров с фейком о Bayraktar
Комментарии