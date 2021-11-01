Арестович о Bayraktar: Оккупанты хотели стрелять из Градов, но мы предотвратили катастрофу

Оккупанты гибридной армии РФ хотели обстрелять Гранитное и Старомарьевку Донецкой области из реактивных систем залпового огня Град, но украинская армия предотвратила катастрофу, применив ударные беспилотники Bayraktar TB2 против боевиков. Об этом в эфире телеканала Дом сообщил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

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"Украинская армия провела операцию по защите своего гражданского населения", – сказал он.

Арестович уточнил, что перед ВСУ встала дилемма, стоит ли открывать огонь из артиллерии. Он отметил, что артиллерия — неизбирательное оружие и оно может навредить мирным жителям. Поэтому использовали Bayraktar, который нанес "аккуратный удар по оружию оккупантов и прекратил обстрел боевиков".

По словам Арестовича, возле Гранитного находились три Града, из которых боевики планировали вести обстрелы по Гранитному и Старомарьевке. А после удара Bayraktar эти машины "развернулись и бежали вместе с российскими артиллеристами", добавил он.

"Мы предотвратили еще большую возможную катастрофу, связанную с грубым нарушением режима прекращения огня", — подытожил Арестович.

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Елизавета Кумбер

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