Зеленский о Bayraktar: Украина продолжит применять беспилотники и защищать свою землю

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные силы Украины будут продолжать применять беспилотники против пророссийских боевиков на территории временно оккупированного Донбасса. Об этом он сказал в эфире канала Украина 24.

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"Мы не наступаем. Мы только отвечаем. Кстати, отвечаем согласно договоренностям по прекращению огня", – сказал президент.

Зеленский добавил, что Украина будет продолжать действовать на территории ОРДЛО "именно в таком формате".

"Что касается БПЛА и другого оружия, я считаю, что в Украине оно именно для защиты", – сказал Зеленский и добавил, что украинская армия будет "защищать свою землю, когда будет чувствовать в этом необходимость".

26 октября боевики несколько раз обстреляли позиции ООС в районе Гранитного Донецкой области, а также сам населенный пункт. В результате погиб украинский военный, еще один получил ранения, повреждено шесть домов мирных жителей. В ответ ВСУ подняли БПЛА Bayraktar и ракетой уничтожили одну из гаубиц оккупантов, из которой они вели огонь.

Кремль угрожает "дестабилизацией ситуации" на линии соприкосновения на Донбассе из-за использования Украиной БПЛА.

В МИД Германии и Франции выразили "обеспокоенность" применением Украиной Bayraktar на Донбассе. В посольстве США призвали стороны соблюдать прекращение огня, но добавили, что действия оккупантов привели к эскалации.

Вчера командующий ОС ВСУ Сергей Наев сообщил, что беспилотники Bayraktar TB2 более полугода выходят на боевое дежурство, а их экипажи готовы наносить удары днем ​​и ночью.

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Елизавета Кумбер

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