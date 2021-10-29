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Зеленский о Bayraktar: Украина продолжит применять беспилотники и защищать свою землю

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2021, 18:31
Зеленский о Bayraktar: Украина продолжит применять беспилотники и защищать свою землю - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные силы Украины будут продолжать применять беспилотники против пророссийских боевиков на территории временно оккупированного Донбасса. Об этом он сказал в эфире канала Украина 24.

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"Мы не наступаем. Мы только отвечаем. Кстати, отвечаем согласно договоренностям по прекращению огня", – сказал президент.

Зеленский добавил, что Украина будет продолжать действовать на территории ОРДЛО "именно в таком формате".

"Что касается БПЛА и другого оружия, я считаю, что в Украине оно именно для защиты", – сказал Зеленский и добавил, что украинская армия будет "защищать свою землю, когда будет чувствовать в этом необходимость".

  • 26 октября боевики несколько раз обстреляли позиции ООС в районе Гранитного Донецкой области, а также сам населенный пункт. В результате погиб украинский военный, еще один получил ранения, повреждено шесть домов мирных жителей. В ответ ВСУ подняли БПЛА Bayraktar и ракетой уничтожили одну из гаубиц оккупантов, из которой они вели огонь.
  • Кремль угрожает "дестабилизацией ситуации" на линии соприкосновения на Донбассе из-за использования Украиной БПЛА.
  • В МИД Германии и Франции выразили "обеспокоенность" применением Украиной Bayraktar на Донбассе. В посольстве США призвали стороны соблюдать прекращение огня, но добавили, что действия оккупантов привели к эскалации.
  • Вчера командующий ОС ВСУ Сергей Наев сообщил, что беспилотники Bayraktar TB2 более полугода выходят на боевое дежурство, а их экипажи готовы наносить удары днем ​​и ночью.

Читайте также: Кулеба о Bayraktar на Донбассе: Я бы спросил, почему запрещенная гаубица была так близко

Елизавета Кумбер
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Bayraktar Владимир Зеленский ВСУ война Донбасс ордло беспилотник
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