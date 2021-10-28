Кулеба о Bayraktar на Донбассе: Я бы спросил, почему запрещенная гаубица была так близко

Украина ничего не нарушила, когда использовала беспилотник Bayraktar на Донбассе. В то же время, гаубица боевиков не должна была находиться так близко от линии разграничения. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя обеспокоенность Германии, которую вызвало применение украинской армией беспилотника на Донбассе. Видеозапись брифинга размещена в Facebook МИД.

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"Первое – Украина ничего не нарушала. Второе – мы следовали необходимым процедурам коммуникации через Совместный центр координации и контроля и с ОБСЕ, для того чтобы использовать право на самозащиту", – сказал Кулеба.

Министр акцентировал внимание на цели, которую поразил Bayraktar – гаубицы использовать запрещено.

"На месте партнеров я был бы в первую очередь обеспокоен тем, что гаубица, которая запрещена минскими договоренностями, находилась там, где она не должна была находиться – намного ближе к линии разграничения, чем это разрешено минскими договоренностями. Так вот почему-то когда гаубицу подсовывают к линии разграничения, обстреливают наши позиции и убивают наших солдат – этот факт остается без должной оценки", – сказал Кулеба.

Министр добавил, что украинские дипломаты общаются с немецкими коллегами, и нет сомнений, что они остаются принципиальными сторонниками мирного урегулирования и стараются помочь остановить российскую агрессию против Украине.

"Мы им за это очень благодарны. Но мы убеждены, что какие бы то ни было оценки должны даваться с учетом полного контекста ситуации. Только тогда они являются объективными и позволяют целевой аудитории этих оценок правильно воспринимать ситуацию", – сказал Кулеба.

26 октября боевики несколько раз обстреляли позиции ООС в районе Гранитного Донецкой области, а также сам населенный пункт. В результате погиб украинский военный, еще один получил ранения, повреждено шесть домов мирных жителей. В ответ ВСУ подняли БПЛА Bayraktar и ракетой уничтожили одну из гаубиц оккупантов, из которой они вели огонь.

Кремль угрожает "дестабилизацией ситуации" на линии соприкосновения на Донбассе из-за использования Украиной БПЛА.

В МИД Германии выразили "обеспокоенность" применением Украиной Bayraktar на Донбассе. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник ответил – Украина имеет законное право себя защищать.

Сегодня командующий ОС ВСУ Сергей Наев сообщил, что беспилотники Bayraktar TB2 более полугода выходят на боевое дежурство, а их экипажи готовы наносить удары днем и ночью.

Франция тоже выразила обеспокоенность применением Украиной дрона Bayraktar на Донбассе.

Наталия Медведева

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