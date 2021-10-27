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В Германии обеспокоились применением Украиной Bayraktar. Посол Мельник ответил

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2021, 22:46
В Германии обеспокоились применением Украиной Bayraktar. Посол Мельник ответил - Фото
Андрей Мельник (скриншот из видеозаписи Прямий)

В МИД Германии выразили озабоченность применением Украиной ударного дрона Bayraktar на Донбассе, на что посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина имеет законное право себя защищать.

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Позицию МИД ФРГ озвучила сегодня на брифинге его представитель Андреа Зассе, сообщает корреспондент Укринформа.

"В Берлине очень озабочены увеличением интенсивности боевых действий на Востоке Украины, а также сообщением Генштаба украинской армии, согласно которому украинские Вооруженные силы в ответ на артобстрел и гибель одного и ранение еще одного солдата применили дрон типа "Байрактар", – заявила Зассе.

Она добавила, что "дроны используют все стороны, хотя минские соглашения позволяют это исключительно миссии ОБСЕ".

Посол Мельник в комментарии Bild категорически возразил представителю Германии.

"Украинская сторона категорически отвергает сегодняшнее предупреждение Министерства иностранных дел", поскольку Украина имеет "законное право на самооборону, если ее территория днем и ночью бомбардируется тяжелым российским оружием, а мирные жители и солдаты гибнут", сказал дипломат.

Украина, со своей стороны, "призывает правительство Германии вместо того, чтобы выражать озабоченность по поводу драматической ситуации на оккупированных территориях, удвоить свои усилия в качестве посредника, чтобы созвать нормандский саммит в Берлине", отметил Мельник.

  • Вчера боевики несколько раз обстреляли позиции ООС в районе Гранитного Донецкой области, а также сам населенный пункт. В результате погиб украинский военный, еще один получил ранения, повреждено шесть домов мирных жителей. В ответ ВСУ подняли БПЛА Bayraktar и ракетой уничтожили одну из гаубиц оккупантов, из которой они вели огонь.
  • Кремль угрожает "дестабилизацией ситуации" на линии соприкосновения на Донбассе из-за использования Украиной БПЛА.

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Вадим Ребрина
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Bayraktar Германия Донбасс БПЛА андрей мельник
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