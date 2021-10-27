Россию на заседании ТКГ больше всего интересовали Bayraktar, Косяк и Медведчук – Гармаш

На сегодняшнем заседании трехсторонней контактной группы стороны обсудили применение Украиной в зоне ООС ударного дрона Bayraktar, доступ России к арестованному Украиной российскому боевику Андрею Косяку и требование российской стороны включить в украинскую делегацию кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Об этом в Facebook сообщил представитель Донецка в украинской делегации Сергей Гармаш.

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"Конечно, представителей России из Луганска и Донецка, больше всего интересовал вопрос применения Украиной БПЛА "Байрактар". Мы подтвердили этот факт, напомнив, что российские беспилотники "Орлан-10 давно баражируют наше небо на Донбассе, поэтому ничего нового в применении БПЛА на Донбассе — нет", – написал он.

Представители Украины пояснили, что ВСУ были вынуждены применить дрон, поскольку в результате усилившейся в последние дни конфронтации погибли двое украинских военнослужащих.

"Непонятно, почему это вызвало такую истерическую реакцию, если, как заявила гражданка Никанорова, у них "достаточно сил и средств, чтоб с Байрактарами управиться". Видимо, эти "силы и средства" еще не довезли из московского военторга", – предположил Гармаш.

Также, по его словам, российскую сторону интересовала судьба задержанного в Золотом гражданина РФ Косяка. Гармаш рассказал, что глава делегации РФ Борис Грызлов сначала вообще отказался обсуждать этот вопрос, но потом сменивший его Кульмухаметов поинтересовался, когда российский консул получит доступ к боевику.

"При этом он почему-то требовал передать Косяка "Луганску". Мы спрашивали: "если консульский доступ – значит вы признаете, что он гражданин России. Но почему тогда передать его нужно Луганску, – это же, даже с позиции России – территория Украины?" Внятных ответов мы так и не получили", – написал Гармаш.

Он также сообщил, что российская сторона снова фактически заблокировала все вопросы гуманитарной подгруппы. По словам Гармаша, от Украины потребовали заменить ее представителя Галину Третьякову на Медведчука.

"Хотят иметь дело только с кумом Путина. Озвучивалась даже идея в одностороннем порядке отдать трех женщин Украине, но только "в лице Медведчука". Украина в лице кума Путина – это интересный образ… Конечно, никто не будет диктовать Украине, кого ей включать в состав своей делегации", – отметил Гармаш.

Вчера боевики несколько раз обстреляли позиции ООС в районе Гранитного Донецкой области, а также сам населенный пункт. В результате погиб украинский военный, еще один получил ранения, повреждено шесть домов мирных жителей. В ответ ВСУ подняли БПЛА Bayraktar и ракетой уничтожили одну из гаубиц оккупантов, из которой они вели огонь.

Кремль угрожает "дестабилизацией ситуации" на линии соприкосновения на Донбассе из-за использования Украиной БПЛА.

Вадим Ребрина

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