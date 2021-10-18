Суд арестовал боевика, задержанного возле Золотого

Сегодня, 18 октября, суд арестовал боевика террористической организации ЛНР Андрея Косяка, задержанного возле Золотого Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

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Участника незаконного вооруженного формирования Косяка задержали 13 октября, когда он под прикрытием разминирования с повязкой СЦКК осуществлял разведку позиций ВСУ.

Северодонецкий городской суд Луганской области применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, в 2017 году Косяк, житель оккупированного Алчевска, вступил в НЗФ "6-й отдельный мотострелковый казачий полк им. М. Платова" террористической организации ЛНР.

Как сообщили в прокуратуре, Косяк был оператором отделения противотанковой управляемой ракеты. Он принимал активное участие в вооруженном сопротивлении украинской армии: наблюдал за перемещением подразделений украинских военных, передавал информацию для координации и ведения боевых действий с применением огнестрельного оружия, военной техники и артиллерийского вооружения.

13 октября украинские военные задержали на Донбассе боевика террористической организации ЛНР, который под прикрытием разминирования с повязкой СЦКК осуществлял разведку позиций ВСУ. СБУ показала видео допроса оккупанта, а также запись с телефона боевика, на которой запечатлен обстрел украинских позиций.

Оккупанты начали протестовать из-за задержания боевика и блокировать наблюдателей на временно оккупированных территориях. 17 октября в ОБСЕ заявили о приостановке миссии на Донбассе.

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Наталия Медведева

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