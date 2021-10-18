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Суд арестовал боевика, задержанного возле Золотого

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2021, 19:27
Суд арестовал боевика, задержанного возле Золотого - Фото
Пойманный на Донбассе боевик (Фото: СБУ)

Сегодня, 18 октября, суд арестовал боевика террористической организации ЛНР Андрея Косяка, задержанного возле Золотого Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

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Участника незаконного вооруженного формирования Косяка задержали 13 октября, когда он под прикрытием разминирования с повязкой СЦКК осуществлял разведку позиций ВСУ.

Северодонецкий городской суд Луганской области применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, в 2017 году Косяк, житель оккупированного Алчевска, вступил в НЗФ "6-й отдельный мотострелковый казачий полк им. М. Платова" террористической организации ЛНР. 

Как сообщили в прокуратуре, Косяк был оператором отделения противотанковой управляемой ракеты. Он принимал активное участие в вооруженном сопротивлении украинской армии: наблюдал за перемещением подразделений украинских военных, передавал информацию для координации и ведения боевых действий с применением огнестрельного оружия, военной техники и артиллерийского вооружения.

Читайте также: Боевики взяли в заложники членов миссии ОБСЕ, это международный терроризм – Украина в ТКГ

Наталия Медведева
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Донбасс боевик Золотое вонйа Андрей Косяк
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