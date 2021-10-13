ВСУ задержали оккупанта на Донбассе. Он проводил разведку позиций с повязкой СЦКК – фото

Украинские военнослужащие задержали на Донбассе боевика террористической организации ЛНР. Он под прикрытием разминирования с повязкой СЦКК осуществлял разведку позиций ВСУ, сообщает пресс-служба украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.

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По данным ТКГ, сегодня около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием работ по разминированию проводила разведку оставленных позиций ВСУ.

Оперативная группа украинских военнослужащих задержала боевика гибридной армии РФ. Им оказался уроженец Алчевска Луганской области Андрей Косяк 1978 года рождения. У него изъяли оружие и боеприпасы.

В ТКГ также сообщили, что задержанный подозревается в Украине в совершении тяжкого преступления в 2010 году по статье 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Украинская сторона в ТКГ показала фото "военного билета" боевика. Там указано, что в феврале 2021-го он получил паспорт гражданина РФ, есть информация о выданном ему оружии – АК-74, а также о вакцинации российским препаратом от коронавируса Спутник V (Гам-Ковид-Вак).

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В ТКГ отметили, что украинская сторона предоставила гарантии для проведения работ по разминированию с четким указанием маршрутов и определением предельной точки выдвижения в сторону позиций ВСУ. Разминирование должно было осуществляться в рамках работ по оборудованию участка для открытия КПВВ "Золотое" со стороны оккупированных территорий.

СПРАВКА. Украина Украина открыла со своей стороны КПВВ в Золотом в ноябре 2020-го в рамках выполнения договоренностей нормандского саммита в Париже и договоренностей по результатам консультаций в ТКГ, которые предусматривали одновременное открытие двух пунктов пропуска в Луганской области. Однако российская сторона так и не выполнила эту договоренность.

13 сентября 2021 года СБУ в Донецкой области задержала местного жителя, который в 2014-2015 годах воевал против Украины.

20 сентября СБУ заявила, что задержала боевика террористической организации ЛНР, который в 2014 году штурмовал и захватывал здание управления СБУ в Луганской области.

29 сентября сообщалось, что СБУ взяла на Донбассе танкиста боевиков. Он пытался попасть на подконтрольную Украине территорию, чтобы найти работу.

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Оксана Житнюк

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