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Россия шантажирует в ТКГ: требует отдать территорию за открытие пункта пропуска – Гармаш

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2021, 11:40
Россия шантажирует в ТКГ: требует отдать территорию за открытие пункта пропуска – Гармаш - Фото
Сергей Гармаш (скриншот видео Ukr.life)

Россия и подконтрольные ей боевики в Трехсторонней контактной группе блокируют решения вопроса контрольно-пропускных пунктов и требуют отдать часть украинской территории, чтобы открыть КПВВ в Золотом. Об этом в эфире 24 канала рассказал представитель Донецка в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш.

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"Я не могу сказать, что были приняты позитивные решения (на заседании ТКГ, – ред.). Та сторона, я имею в виду марионеток Москвы и Москву, проявляет чудеса креативности, придумывая поводы, чтобы не открываться КПВВ", – сказал Гармаш.

По его словам, если раньше оккупанты утверждали, что якобы Украина не дает им "гарантии безопасности", то теперь они считают, что неправильно определена точка нуля – место, с которого начинается "контроль сторон над серой зоной".

"Фактически они требуют от нас отдать 350 метров нашей территории, чтобы открыть КПВВ (в городе Золотое, – ред.). Поэтому этот вопрос опять остается на паузе и пока никак не решается", – сказал Гармаш.

Журналист добавил, что решение будет приниматься на "высшем политическом уровне".

Также читайте: Донбасс. Боевик гибридной армии РФ прошел минное поле и сдался украинским военным – фото

Владислава Михайленко
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война Донбасс переговоры кпвв ткг Сергей Гармаш
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