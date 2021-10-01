Россия шантажирует в ТКГ: требует отдать территорию за открытие пункта пропуска – Гармаш
Россия и подконтрольные ей боевики в Трехсторонней контактной группе блокируют решения вопроса контрольно-пропускных пунктов и требуют отдать часть украинской территории, чтобы открыть КПВВ в Золотом. Об этом в эфире 24 канала рассказал представитель Донецка в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш.
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"Я не могу сказать, что были приняты позитивные решения (на заседании ТКГ, – ред.). Та сторона, я имею в виду марионеток Москвы и Москву, проявляет чудеса креативности, придумывая поводы, чтобы не открываться КПВВ", – сказал Гармаш.
По его словам, если раньше оккупанты утверждали, что якобы Украина не дает им "гарантии безопасности", то теперь они считают, что неправильно определена точка нуля – место, с которого начинается "контроль сторон над серой зоной".
"Фактически они требуют от нас отдать 350 метров нашей территории, чтобы открыть КПВВ (в городе Золотое, – ред.). Поэтому этот вопрос опять остается на паузе и пока никак не решается", – сказал Гармаш.
Журналист добавил, что решение будет приниматься на "высшем политическом уровне".
- В январе 2021-го на заседании ТКГ появились два новых члена террористических организаций ДНР/ЛНР.
- 17 марта украинская делегация покинула комнату переговоров из-за присутствия Пироговой. Глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что Украина не будет вести переговоры в ТКГ в присутствии Пироговой.
- В сентябре Гармаш сообщил, что РФ сорвала заседание ТКГ: хотела обсуждать некий "план" боевиков, а не формулу Штайнмайера.
- Вчера стало известно, что Украина готова возобновить встречи ТКГ, но не в Минске.
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