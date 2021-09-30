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Донбасс. Боевик гибридной армии РФ прошел минное поле и сдался украинским военным – фото

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2021, 07:25
Донбасс. Боевик гибридной армии РФ прошел минное поле и сдался украинским военным – фото - Фото
Донбасс, сдавшийся в плен боевик гибридной армии РФ (фото - 24 ОМБр)

Боевик гибридной армии РФ на Донбассе сдался в плен украинским военным. Для этого он прошел через минное поле, передает 24 Отдельная механизированная бригада имени короля Данила в Facebook.

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Сообщается, что боевик террористической организации ЛНР пришел на украинские позиции 28 сентября около 17:30. При себе он имел оружие.

По данным бригады, боевику – 23 года, он воевал в группировке террористов во временно оккупированной Кадиевке, был водителем-механиком.

В бригаде пишут, что мужчина присоединился к российско-оккупационным наемникам в 2016-м: как только он достиг совершеннолетия, его туда привел родной отец, который также воюет на стороне боевиков.

Украинские военные утверждают, что в рядах боевиков он впервые попробовал наркотики, стал зависимым и рассказывал, что у оккупантов алкоголь и наркотики – обычное дело.

По данным 24 ОМБр, мужчина не выдержал постоянных издевательств российских кураторов и решил перейти на подконтрольную Украине территории. При этом его не остановило ни сделанное боевиками минное поле, ни угроза быть расстрелянным в спину оккупантами.

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Донбасс. Боевик гибридной армии РФ прошел минное поле и сдался украинским военным – фото

Донбасс. Боевик гибридной армии РФ прошел минное поле и сдался украинским военным – фото

Донбасс. Боевик гибридной армии РФ прошел минное поле и сдался украинским военным – фото

Сейчас со сдавшимся боевиком работают следователи. В бригаде напомнили, что законодательство гарантирует освобождение от ответственности людям из незаконных вооруженных формирований, которые добровольно сдались и не совершали тяжких преступлений против людей.

Донбасс. Боевик гибридной армии РФ прошел минное поле и сдался украинским военным – фото

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Марк Сировой
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ВСУ Донбасс оккупанты боевик плен 24 ОМБр гибридная армия рф
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