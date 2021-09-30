Донбасс. Боевик гибридной армии РФ прошел минное поле и сдался украинским военным – фото

Боевик гибридной армии РФ на Донбассе сдался в плен украинским военным. Для этого он прошел через минное поле, передает 24 Отдельная механизированная бригада имени короля Данила в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сообщается, что боевик террористической организации ЛНР пришел на украинские позиции 28 сентября около 17:30. При себе он имел оружие.

По данным бригады, боевику – 23 года, он воевал в группировке террористов во временно оккупированной Кадиевке, был водителем-механиком.

В бригаде пишут, что мужчина присоединился к российско-оккупационным наемникам в 2016-м: как только он достиг совершеннолетия, его туда привел родной отец, который также воюет на стороне боевиков.

Украинские военные утверждают, что в рядах боевиков он впервые попробовал наркотики, стал зависимым и рассказывал, что у оккупантов алкоголь и наркотики – обычное дело.

По данным 24 ОМБр, мужчина не выдержал постоянных издевательств российских кураторов и решил перейти на подконтрольную Украине территории. При этом его не остановило ни сделанное боевиками минное поле, ни угроза быть расстрелянным в спину оккупантами.

Читайте также: Киллеру ФСБ предъявили подозрение, его вербовали для убийства украинского офицера – СБУ

Сейчас со сдавшимся боевиком работают следователи. В бригаде напомнили, что законодательство гарантирует освобождение от ответственности людям из незаконных вооруженных формирований, которые добровольно сдались и не совершали тяжких преступлений против людей.

31 августа СБУ заявила о задержании боевика, который активно помогал России оккупировать Крым и получил за эти "заслуги" награду от Минобороны РФ.

В тот же день СБУ сообщила о разоблачении агента ФСБ, который готовил покушение на украинского военного специалиста.

Читайте также: Сбежал и хотел найти работу в свободной Украине. СБУ взяла на Донбассе танкиста боевиков

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.