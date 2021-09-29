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Киллеру ФСБ предъявили подозрение, его вербовали для убийства украинского офицера – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2021, 12:20
Киллеру ФСБ предъявили подозрение, его вербовали для убийства украинского офицера – СБУ - Фото
Подозрение киллеру ФБС (фото - пресс-служба СБУ)

Служба безопасности Украины предъявила подозрение в госизмене мужчине, который, по данным следствия, был завербован ФСБ России для убийства офицера украинского спецназа. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным СБУ, мужчина входил в состав боевой двойки, в которой оба гражданина Украины были завербованы ФСБ для разведывательной и диверсионной деятельности.

В спецслужбе утверждают, что вместе с сообщником мужчина прибыл в Украину из России в апреле 2016 года. Они собирали информацию об украинских военных и сотрудниках оборонных предприятий.

Затем они получили задание и в ноябре 2016-го совершили убийство украинского офицера спецназа, утверждают в СБУ. Для убийства подозреваемый тайно переправил оружие из России.

Мужчине сообщили о подозрении в госизмене. Другого участника боевой двойки ФСБ задержали еще в 2016-м на границе с Украиной. Он был осужден и получил 12 лет тюрьмы.

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Марк Сировой
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