Киллеру ФСБ предъявили подозрение, его вербовали для убийства украинского офицера – СБУ

Служба безопасности Украины предъявила подозрение в госизмене мужчине, который, по данным следствия, был завербован ФСБ России для убийства офицера украинского спецназа. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным СБУ, мужчина входил в состав боевой двойки, в которой оба гражданина Украины были завербованы ФСБ для разведывательной и диверсионной деятельности.

В спецслужбе утверждают, что вместе с сообщником мужчина прибыл в Украину из России в апреле 2016 года. Они собирали информацию об украинских военных и сотрудниках оборонных предприятий.

Затем они получили задание и в ноябре 2016-го совершили убийство украинского офицера спецназа, утверждают в СБУ. Для убийства подозреваемый тайно переправил оружие из России.

Мужчине сообщили о подозрении в госизмене. Другого участника боевой двойки ФСБ задержали еще в 2016-м на границе с Украиной. Он был осужден и получил 12 лет тюрьмы.

31 августа СБУ заявила о задержании боевика, который активно помогал России оккупировать Крым и получил за эти "заслуги" награду от Минобороны РФ.

В тот же день СБУ сообщила о разоблачении агента ФСБ, который готовил покушение на украинского военного специалиста.

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Марк Сировой

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