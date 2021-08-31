СБУ разоблачила агента ФСБ, готовившего убийство украинского военного специалиста

Контрразведка СБУ разоблачила подготовку убийства украинского специалиста по разработке вооружения, задержан агент ФСБ России. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По версии следствия, подозреваемый въехал на территорию Украины из РФ и по заданию российской спецслужбы планировал взорвать автомобиль с военным специалистом, используя самодельное взрывное устройство.

По данным контрразведки, ликвидация гражданина Украины планировалась как месть российских спецслужб за показания, которые он дал по делу СБУ о разоблаченной в феврале 2021 года агентурной сети ФСБ РФ.

Подозреваемого обвиняют по статьям о покушении на совершение преступления, о террористическом акте и незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами. Ему грозит до 10 лет тюрьмы, суд пройдет в Северодонецке.

5 августа сообщалось, что вступил в силу приговор по террористической статье против "ветерана Новороссии". Пойманный контрразведкой террорист получил 10 лет тюрьмы.

10 августа СБУ заявила о разоблачении агентов в Луганской области, которые планировали взорвать сотрудника СБУ и осуществить ряд других терактов в Украине.

Денис Юдин

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