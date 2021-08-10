Служба безопасности Украины разоблачила псевдоспецслужбы боевиков "ЛНР" на территории Луганской области, подконтрольной Украине. В частности, были разоблачены агенты, которые планировали взорвать сотрудника СБУ и осуществить ряд других терактов в Украине. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"СБУ удалось выйти на злоумышленника, который занимался вербовкой украинцев на прифронтовой территории. Им оказался 27-летний житель Северодонецка, который вступил в ряды так называемой "спецслужбы ЛНР" в 2018 году", – отмечают в СБУ.

Подозреваемый по заданию российских кураторов сформировал агентурную сеть, преимущественно из числа близких родственников сотрудников СБУ.

Также правоохранители отмечают, что 29 июля он заминировал автомобиль сотрудника СБУ в Луганской области.

"Усилиями подразделений внутренней безопасности и контрразведки СБУ его план удалось сорвать, а завербованных агентов – выявить", – говорят в спецслужбе.

Станислав Стороженко

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