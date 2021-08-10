Служба безопасности Украины разоблачила псевдоспецслужбы боевиков "ЛНР" на территории Луганской области, подконтрольной Украине. В частности, были разоблачены агенты, которые планировали взорвать сотрудника СБУ и осуществить ряд других терактов в Украине. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
"СБУ удалось выйти на злоумышленника, который занимался вербовкой украинцев на прифронтовой территории. Им оказался 27-летний житель Северодонецка, который вступил в ряды так называемой "спецслужбы ЛНР" в 2018 году", – отмечают в СБУ.
Подозреваемый по заданию российских кураторов сформировал агентурную сеть, преимущественно из числа близких родственников сотрудников СБУ.
Также правоохранители отмечают, что 29 июля он заминировал автомобиль сотрудника СБУ в Луганской области.
"Усилиями подразделений внутренней безопасности и контрразведки СБУ его план удалось сорвать, а завербованных агентов – выявить", – говорят в спецслужбе.
- 29 июля стало известно, что в Луганской области под служебным автомобилем областного главка СБУ обнаружили взрывное устройство.
- 5 августа сообщалось, что вступил в силу приговор по террористической статье против "ветерана Новороссии". Пойманный контрразведкой террорист получил 10 лет тюрьмы.
Читайте также: СБУ взяла предателей в своих рядах. Подполковники "ждали русский мир" – им грозит 15 лет
Комментарии