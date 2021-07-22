СБУ взяла предателей в своих рядах. Подполковники "ждали русский мир" – им грозит 15 лет

Вчера, 21 июля, контрразведка Службы безопасности Украины задержала по подозрению в государственной измене в пользу России двух подполковников СБУ, один из которых – действующий (его взяли в Херсоне), второй – в запасе. Об этом LIGA.net сообщил источник в контрразведке.

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"Разоблачена и прекращена деятельность агентурной сети ФСБ РФ на территории Херсонской области", – сообщили позднее в пресс-службе СБУ.

По данным следователей, ее организатором был экс-сотрудник регионального управления СБУ, который уволился со службы в 2014-м и во время выезда в РФ был завербован ФСБ. В СБУ рассказали, что резидент врага создал "разветвленную агентурно-информаторскую сеть, к которой привлек широкий круг должностных лиц". Среди них:

→ сотрудник СБУ в Херсонской области;

→ работник органов местной прокуратуры;

→ сотрудник полиции;

→ чиновник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям;

→ бывший чиновник облгосадминистрации.

Резиденту ежемесячно платили за работу против Украины. При обысках у задержанных изъяли "значительные денежные средства в иностранной валюте (доллары, евро и рубли)", компьютерную технику и средства связи с кураторами, а также российскую символику.

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Московский куратор агентурной сети, отметили в СБУ, – кадровый офицер ФСБ Виталий Король, который специализируется на Украине. В 2015-2016 годах он находился на временно оккупированной части Донецкой области в составе ротационной опергруппы ФСБ под позывным "Мангуст".

Задокументированы многочисленные факты сбора и передачи данных через заранее отработанные закрытые каналы электронной связи.

Россиян интересовала секретная информация о местном управлении СБУ, других правоохранительных структурах, а также военных подразделениях и органах местного самоуправления.

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Резидента ФСБ и его агента в СБУ, пишет Служба, задержали и объявили им о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 УК (государственная измена).

Разыскиваются другие члены агентурной сети – они известны спецслужбам. Процессуальное руководство ведет Офис генпрокурора.

Первым о задержании подозреваемых со ссылкой на свои источники сообщил вчера вечером журналист Андрей Цаплиенко. По его словам, задержанный сотрудник СБУ заявил коллегам из Службы, что "таким как вы недолго осталось". "Российская агентура в госструктурах ждет "русский мир", – написал он.

Евгений Пилипенко

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