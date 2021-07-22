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СБУ взяла предателей в своих рядах. Подполковники "ждали русский мир" – им грозит 15 лет

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2021, 11:00
СБУ взяла предателей в своих рядах. Подполковники
Иллюстративное фото: пресс-центр СБУ

Вчера, 21 июля, контрразведка Службы безопасности Украины задержала по подозрению в государственной измене в пользу России двух подполковников СБУ, один из которых – действующий (его взяли в Херсоне), второй – в запасе. Об этом LIGA.net сообщил источник в контрразведке.

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"Разоблачена и прекращена деятельность агентурной сети ФСБ РФ на территории Херсонской области", – сообщили позднее в пресс-службе СБУ.

Фото: СБУ

По данным следователей, ее организатором был экс-сотрудник регионального управления СБУ, который уволился со службы в 2014-м и во время выезда в РФ был завербован ФСБ. В СБУ рассказали, что резидент врага создал "разветвленную агентурно-информаторскую сеть, к которой привлек широкий круг должностных лиц". Среди них:

→ сотрудник СБУ в Херсонской области;
→ работник органов местной прокуратуры;
→ сотрудник полиции;
→ чиновник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям;
→ бывший чиновник облгосадминистрации.

Фото: СБУ

Резиденту ежемесячно платили за работу против Украины. При обысках у задержанных изъяли "значительные денежные средства в иностранной валюте (доллары, евро и рубли)", компьютерную технику и средства связи с кураторами, а также российскую символику.

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Московский куратор агентурной сети, отметили в СБУ, – кадровый офицер ФСБ Виталий Король, который специализируется на Украине. В 2015-2016 годах он находился на временно оккупированной части Донецкой области в составе ротационной опергруппы ФСБ под позывным "Мангуст".

Фото: СБУ

Задокументированы многочисленные факты сбора и передачи данных через заранее отработанные закрытые каналы электронной связи.

Россиян интересовала секретная информация о местном управлении СБУ, других правоохранительных структурах, а также военных подразделениях и органах местного самоуправления.

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Резидента ФСБ и его агента в СБУ, пишет Служба, задержали и объявили им о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 УК (государственная измена).

Фото: СБУ

Разыскиваются другие члены агентурной сети – они известны спецслужбам. Процессуальное руководство ведет Офис генпрокурора.

Скриншот поста Цаплиенко

Первым о задержании подозреваемых со ссылкой на свои источники сообщил вчера вечером журналист Андрей Цаплиенко. По его словам, задержанный сотрудник СБУ заявил коллегам из Службы, что "таким как вы недолго осталось". "Российская агентура в госструктурах ждет "русский мир", – написал он.

Фото: СБУ

Евгений Пилипенко
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