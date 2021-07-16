"Основа для реформ". ЕС, США и НАТО призвали Украину незамедлительно принять закон об СБУ
Международная совещательная группа, в состав которой входят представители ЕС, НАТО и США, призвала Верховную Раду "без промедления" принять законопроект о СБУ. Об этом сообщается в Twitter посольства Соединенных Штатов в Украине.
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Партнеры Украины считают законопроект соответствующим европейским и евроатлантическим принципам и практикам. Кроме того, в заявлении отмечается, что проект закона об СБУ "перспективная основа для реформ" в Украине.
Законопроект, утвержденный 14 июля в ВР, предусматривает сокращение штата и демилитаризацию СБУ, а также постепенное лишение Службы всех полномочий досудебного расследования. Именно лишение СБУ полномочий досудебного расследования позволит реформе стать реальностью, говорится в документе.
- В феврале 2018 года в ЕС заявили, что без реформы СБУ у Украины не будет продвижения ни к ЕС, ни к НАТО.
- В конце лета 2019-го перед утверждением в должности глава СБУ Баканов заявил, что служба "должна стать технологичной, быстрой и мощной".
- В начале октября того же года появился концепт реформы СБУ, а в марте 2020-го президент Зеленский внес в Раду законопроект, который там в первом чтении приняли в конце января 2021-го. Что предлагается поменять и внедрить.
- 9 февраля 2021 года НАТО и ЕС заявили, что хотят видеть в реформе СБУ "наилучшие евроатлантические практики и принципы".
- Ранее в Центре противодействия коррупции говорили, что проанализировали последнюю версию законопроекта 3196-д о реформировании СБУ. Сообщалось, что в нем оставили право СБУ на досудебные расследования, несмотря на то, что европейские эксперты советовали запретить силовикам проводить следственные действия.
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