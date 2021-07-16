"Основа для реформ". ЕС, США и НАТО призвали Украину незамедлительно принять закон об СБУ

Международная совещательная группа, в состав которой входят представители ЕС, НАТО и США, призвала Верховную Раду "без промедления" принять законопроект о СБУ. Об этом сообщается в Twitter посольства Соединенных Штатов в Украине.

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Партнеры Украины считают законопроект соответствующим европейским и евроатлантическим принципам и практикам. Кроме того, в заявлении отмечается, что проект закона об СБУ "перспективная основа для реформ" в Украине.

Законопроект, утвержденный 14 июля в ВР, предусматривает сокращение штата и демилитаризацию СБУ, а также постепенное лишение Службы всех полномочий досудебного расследования. Именно лишение СБУ полномочий досудебного расследования позволит реформе стать реальностью, говорится в документе.

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Станислав Стороженко

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