Рада предварительно одобрила реформу СБУ

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о реформе СБУ.

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"За" проголосовали 285 нардепов, "против" – 2, "воздержались" – 13.

Голосование по фракциям:

В представлении законопроекта в повторном первом чтении говорится, что в нем значительно усилены контрразведывательное и антитеррористическое направления деятельности спецслужбы, расширены полномочия на применение сил и средств против террористических организаций и незаконных вооруженных формирований, а также проведение информационных операций и противодействие таким операциям.

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В феврале 2018 года в Евросоюзе заявили, что без реформы СБУ у Украины не будет продвижения ни к ЕС, ни к НАТО.

29 августа 2019 года в речи перед утверждением в должности глава СБУ Иван Баканов заявил, что "СБУ должна стать технологичной, быстрой и мощной".

1 октября 2019 года появился концепт реформы СБУ.

11 марта 2020 года президент Зеленский внес в Раду законопроект о реформе СБУ.

Денис Юдин

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