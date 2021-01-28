Рада предварительно одобрила реформу СБУ
28.01.2021, 15:17
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о реформе СБУ.
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"За" проголосовали 285 нардепов, "против" – 2, "воздержались" – 13.
Голосование по фракциям:
В представлении законопроекта в повторном первом чтении говорится, что в нем значительно усилены контрразведывательное и антитеррористическое направления деятельности спецслужбы, расширены полномочия на применение сил и средств против террористических организаций и незаконных вооруженных формирований, а также проведение информационных операций и противодействие таким операциям.
Новость дополняется...
- В феврале 2018 года в Евросоюзе заявили, что без реформы СБУ у Украины не будет продвижения ни к ЕС, ни к НАТО.
- 29 августа 2019 года в речи перед утверждением в должности глава СБУ Иван Баканов заявил, что "СБУ должна стать технологичной, быстрой и мощной".
- 1 октября 2019 года появился концепт реформы СБУ.
- 11 марта 2020 года президент Зеленский внес в Раду законопроект о реформе СБУ.
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