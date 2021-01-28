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Рада предварительно одобрила реформу СБУ

28.01.2021, 15:17
Рада предварительно одобрила реформу СБУ - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о реформе СБУ.

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"За" проголосовали 285 нардепов, "против" – 2, "воздержались" – 13.

Голосование по фракциям:

В представлении законопроекта в повторном первом чтении говорится, что в нем значительно усилены контрразведывательное и антитеррористическое направления деятельности спецслужбы, расширены полномочия на применение сил и средств против террористических организаций и незаконных вооруженных формирований, а также проведение информационных операций и противодействие таким операциям.

Новость дополняется...

Денис Юдин
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