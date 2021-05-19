Вопреки рекомендациям Европы. За СБУ хотят сохранять следственные полномочия – ЦПК

В Центре противодействия коррупции проанализировали последнюю версию законопроекта 3196-д о реформировании Службы безопасности Украины. В нем оставили право СБУ на досудебные расследования, несмотря на то, что европейские эксперты советовали запретить силовикам проводить следственные действия. Об этом говорится в материале ЦПК.

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В центре напомнили, что одной из вех реформы силовых ведомств была идея лишить Службу безопасности Украины права на проведение собственных расследований.

Несмотря на это, в новом законопроекте такие полномочия СБУ оставили, прямо прописав, что за силовиками остается "функция досудебного расследования", а одним из заданий службы является "предупреждение, выявление и прекращение некоторых преступлений".

В ЦПК заявили, что законопроект противоречит рекомендациям Парламентской ассамблеи Совета Европы, в которых говорится что "службам безопасности нельзя давать полную свободу действий во избежание нарушения прав и свобод" и что ассамблея предлагает лишить такие службы права проводить уголовные расследования, аресты и задержания.

"Спорными также являются нормы законопроекта о демилитаризации, поскольку<...>ряд положений все равно регулируют военные должности и статус военнослужащих СБУ. Более того, проект не предусматривает никаких ограничений на укомплектование подразделений военными и лицами со спецзваниями", – подчеркнули в ЦПК.

Помимо этого, по мнению центра, силовикам оставили и другие полномочия:

- применять силу и спецсредства;

- отправлять сотрудников СБУ в командировки в госорганы или на предприятия;

- в рамках контрразведывательной деятельности выносить "рекомендации" и "официальный предостережения";

- сохранить так называемую монополию на "прослушку";

- сохранить у себя изоляторы временного содержания лиц;

- участвовать в "выявлении активов", которые могут быть связаны с террористической или разведывательно-подрывной деятельностью;

- быть в составе конкурсных комиссия при назначении госслужащих категорий "А" и "Б".

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Дарья Мостовая

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