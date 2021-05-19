Вопреки рекомендациям Европы. За СБУ хотят сохранять следственные полномочия – ЦПК
В Центре противодействия коррупции проанализировали последнюю версию законопроекта 3196-д о реформировании Службы безопасности Украины. В нем оставили право СБУ на досудебные расследования, несмотря на то, что европейские эксперты советовали запретить силовикам проводить следственные действия. Об этом говорится в материале ЦПК.
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В центре напомнили, что одной из вех реформы силовых ведомств была идея лишить Службу безопасности Украины права на проведение собственных расследований.
Несмотря на это, в новом законопроекте такие полномочия СБУ оставили, прямо прописав, что за силовиками остается "функция досудебного расследования", а одним из заданий службы является "предупреждение, выявление и прекращение некоторых преступлений".
В ЦПК заявили, что законопроект противоречит рекомендациям Парламентской ассамблеи Совета Европы, в которых говорится что "службам безопасности нельзя давать полную свободу действий во избежание нарушения прав и свобод" и что ассамблея предлагает лишить такие службы права проводить уголовные расследования, аресты и задержания.
"Спорными также являются нормы законопроекта о демилитаризации, поскольку<...>ряд положений все равно регулируют военные должности и статус военнослужащих СБУ. Более того, проект не предусматривает никаких ограничений на укомплектование подразделений военными и лицами со спецзваниями", – подчеркнули в ЦПК.
Помимо этого, по мнению центра, силовикам оставили и другие полномочия:
- применять силу и спецсредства;
- отправлять сотрудников СБУ в командировки в госорганы или на предприятия;
- в рамках контрразведывательной деятельности выносить "рекомендации" и "официальный предостережения";
- сохранить так называемую монополию на "прослушку";
- сохранить у себя изоляторы временного содержания лиц;
- участвовать в "выявлении активов", которые могут быть связаны с террористической или разведывательно-подрывной деятельностью;
- быть в составе конкурсных комиссия при назначении госслужащих категорий "А" и "Б".
- В феврале 2018 года в ЕС заявили, что без реформы СБУ у Украины не будет продвижения ни к ЕС, ни к НАТО.
- В конце лета 2019-го перед утверждением в должности глава СБУ Баканов заявил, что служба "должна стать технологичной, быстрой и мощной".
- В начале октября того же года появился концепт реформы СБУ, а в марте 2020-го президент Зеленский внес в Раду законопроект, который там в первом чтении приняли в конце января 2021-го. Что предлагается поменять и внедрить.
- 9 февраля 2021 года НАТО и ЕС заявили, что хотят видеть в реформе СБУ "наилучшие евроатлантические практики и принципы".
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