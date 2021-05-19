UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Вопреки рекомендациям Европы. За СБУ хотят сохранять следственные полномочия – ЦПК

19.05.2021, 12:38
Вопреки рекомендациям Европы. За СБУ хотят сохранять следственные полномочия – ЦПК - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

В Центре противодействия коррупции проанализировали последнюю версию законопроекта 3196-д о реформировании Службы безопасности Украины. В нем оставили право СБУ на досудебные расследования, несмотря на то, что европейские эксперты советовали запретить силовикам проводить следственные действия. Об этом говорится в материале ЦПК.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

В центре напомнили, что одной из вех реформы силовых ведомств была идея лишить Службу безопасности Украины права на проведение собственных расследований.

Несмотря на это, в новом законопроекте такие полномочия СБУ оставили, прямо прописав, что за силовиками остается "функция досудебного расследования", а одним из заданий службы является "предупреждение, выявление и прекращение некоторых преступлений".

В ЦПК заявили, что законопроект противоречит рекомендациям Парламентской ассамблеи Совета Европы, в которых говорится что "службам безопасности нельзя давать полную свободу действий во избежание нарушения прав и свобод" и что ассамблея предлагает лишить такие службы права проводить уголовные расследования, аресты и задержания.

"Спорными также являются нормы законопроекта о демилитаризации, поскольку<...>ряд положений все равно регулируют военные должности и статус военнослужащих СБУ. Более того, проект не предусматривает никаких ограничений на укомплектование подразделений военными и лицами со спецзваниями", – подчеркнули в ЦПК.

Помимо этого, по мнению центра, силовикам оставили и другие полномочия:

- применять силу и спецсредства;

- отправлять сотрудников СБУ в командировки в госорганы или на предприятия;

- в рамках контрразведывательной деятельности выносить "рекомендации" и "официальный предостережения";

- сохранить так называемую монополию на "прослушку";

- сохранить у себя изоляторы временного содержания лиц;

- участвовать в "выявлении активов", которые могут быть связаны с террористической или разведывательно-подрывной деятельностью;

- быть в составе конкурсных комиссия при назначении госслужащих категорий "А" и "Б".

Читайте также: За фасадом Владимирской. Как устроена Служба безопасности Украины и почему не поможет реформа

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сбу законопроект пасе цпк совет европы военнослужащие следствие реформа сбу досудебное расследование
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 