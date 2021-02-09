Реформа СБУ. НАТО и ЕС хотят видеть там "наилучшие евроатлантические практики и принципы"

Запад "твердо намерен" поддерживать Украину на всех этапах исторического процесса реформирования Службы безопасности Украины. Об этом в Twitter пишет посольство США в Киеве.

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Особенно переживают партнеры по поводу принятия и реализации соответствующего закона, о чем представители Международной совещательной группы сообщили после встречи с вице-премьером по евроинтеграции Ольгой Стефанишиной.

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"Создание современной и эффективной службы безопасности, которая придерживается в своей работе наилучших евроатлантических практик и принципов, – в интересах всех граждан Украины", – подчеркнули они.

Ровно пять лет назад на то время глава СБУ Василий Грицак провел встречу с чиновниками НАТО и ЕС: стороны договорились создать постоянно действующую Международную совещательную группу по вопросам реформирования СБУ.

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Евгений Пилипенко

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