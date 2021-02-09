Реформа СБУ. НАТО и ЕС хотят видеть там "наилучшие евроатлантические практики и принципы"
Запад "твердо намерен" поддерживать Украину на всех этапах исторического процесса реформирования Службы безопасности Украины. Об этом в Twitter пишет посольство США в Киеве.
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Особенно переживают партнеры по поводу принятия и реализации соответствующего закона, о чем представители Международной совещательной группы сообщили после встречи с вице-премьером по евроинтеграции Ольгой Стефанишиной.
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"Создание современной и эффективной службы безопасности, которая придерживается в своей работе наилучших евроатлантических практик и принципов, – в интересах всех граждан Украины", – подчеркнули они.
Ровно пять лет назад на то время глава СБУ Василий Грицак провел встречу с чиновниками НАТО и ЕС: стороны договорились создать постоянно действующую Международную совещательную группу по вопросам реформирования СБУ.
- В феврале 2018 года в ЕС заявили, что без реформы СБУ у Украины не будет продвижения ни к ЕС, ни к НАТО.
- В конце лета 2019-го перед утверждением в должности глава СБУ Баканов заявил, что служба "должна стать технологичной, быстрой и мощной".
- В начале октября того же года появился концепт реформы СБУ, а в марте 2020-го президент Зеленский внес в Раду законопроект, который там в первом чтении приняли в конце января 2021-го. Что предлагается поменять и внедрить.
- Зеленский приветствовал принятие законопроекта и назвал его "важным шагом на пути к либерализации экономики и облегчения ведения бизнеса".
- Читайте мнение по этому поводу: "СБУ больше не будет доить бизнес? Есть риск, что просто заменят табличку на дверях отдела К".
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