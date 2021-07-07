Продавали агрессору военные товары. В Днепре раскрыли сеть предприятий, торгующих с РФ

Служба безопасности Украины раскрыла в Днепре сеть предприятий, которые якобы занимались военными поставками в Россию. Аффилированные компании предположительно выигрывали тендеры у Минобороны и Федеральной службы охраны РФ, а после – торговали со страной-агрессором, пишет пресс-служба СБУ.

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По предварительной информации, товары с этих предприятий могли использоваться для укомплектования военных транспортных средств и бронетехники РФ.

В СБУ утверждают, что "схема" была организована руководителями одной из компаний-производителей запчастей – им было известно, что некоторые товары имеют двойное предназначение и подлежат экспортному контролю, однако в документах на экспорт это не указывалось.

Во время обысков изъяли 1200 единиц товара военного назначения, экспортные документы, а также производственное и компьютерное оборудование. Продукцию отправили на исследование для проведения экспертизы.

25 июня 2021 года контрразведка СБУ взяла агента российских спецслужб – он хотел вывезти в РФ военные товары.

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Дарья Мостовая

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